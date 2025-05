Disney+ svela le nuove serie TV in arrivo: conferme e novità per il 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Disney+ ha recentemente rivelato una serie di nuove produzioni televisive in occasione della prima edizione di Disney Italia Showcase, tenutasi a Milano. Questa presentazione ha messo in luce le attese novità e i rinnovi di serie già amate dal pubblico, promettendo un palinsesto ricco di contenuti per i prossimi mesi. Tra le produzioni ci sono titoli che spaziano dalla commedia al dramma, con un particolare focus sulle nuove avventure dell’universo Marvel.

Rinnovi e nuove produzioni

L’evento ha visto una pioggia di conferme per diverse serie di successo, ma anche l’annuncio di nuove produzioni che stanno già suscitando grande interesse tra gli abbonati. Tra i titoli più attesi c’è “Ironheart”, che debutterà il 25 giugno 2025, e rappresenta un nuovo capitolo nell’universo Marvel. La serie “Daredevil: Rinascita” è stata rinnovata per una seconda stagione, mentre “Only Murders in the Building” tornerà con la sua quinta stagione, continuando a conquistare il pubblico con la sua miscela di commedia e mistero.

Altri titoli di successo come “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo” hanno già annunciato il rinnovo per una terza stagione, in attesa del debutto della seconda previsto per dicembre. Anche “High Potential” e “Paradise” hanno ricevuto conferme per una seconda stagione, insieme alla serie FX “Shōgun”, che ha catturato l’attenzione per la sua narrazione avvincente.

Dettagli sulle nuove serie in arrivo

Adults di FX

La serie “Adults”, in arrivo su Disney+ il 29 maggio 2025, è una commedia che segue le vite di un gruppo di ventenni a New York. I protagonisti, Samir, Billie, Paul, Issa e Anton, si ritrovano nella casa d’infanzia di Samir, affrontando le sfide dell’età adulta. Creata da Ben Kronengold e Rebecca Shaw, la serie promette di esplorare le difficoltà e le umiliazioni che caratterizzano il passaggio all’età adulta, presentando un cast corale che offre una visione autentica delle esperienze giovanili.

Welcome to Wrexham di FX

La quarta stagione di “Welcome to Wrexham” debutterà anch’essa il 29 maggio 2025. Questa docuserie si concentra sulla vita nella città gallese di Wrexham, dove due attori, Ryan Reynolds e Rob McElhenney, hanno acquistato la storica squadra di calcio locale. La serie offre uno sguardo intimo sulle aspirazioni e le sfide quotidiane degli abitanti, mentre la squadra cerca di ottenere successi sportivi e affrontare le rivalità locali.

Ironheart di Marvel Television

“Ironheart” arriverà su Disney+ il 25 giugno 2025, con Dominique Thorne nel ruolo di Riri Williams, una giovane inventrice che crea armature avanzate. Ambientata dopo gli eventi di “Black Panther: Wakanda Forever”, la serie esplorerà il conflitto tra tecnologia e magia, mentre Riri torna a Chicago per lasciare il suo segno nel mondo. Il cast include anche Lyric Ross e Alden Ehrenreich, con Chinaka Hodge come head writer.

Altre attese e ritorni

The Bear di FX

La quarta stagione di “The Bear” sarà disponibile dal 26 giugno 2025. La serie segue Carmen “Carmy” Berzatto e il suo team mentre cercano di elevare il loro ristorante a nuovi livelli. Questa stagione si concentrerà non solo sul miglioramento delle loro abilità culinarie, ma anche sulle scelte personali che influenzano il loro percorso.

Alien: Pianeta Terra di FX

In arrivo il 13 agosto 2025, “Alien: Pianeta Terra” racconta di una nave di ricerca spaziale che si schianta sulla Terra, portando a una scoperta che minaccia il nostro pianeta. Ambientata nel 2120, la serie esplora un mondo governato da corporazioni e popolato da cyborg e sintetici, offrendo un mix di fantascienza e tensione.

All’s Fair

“All’s Fair”, un legal drama creato da Ryan Murphy, debutterà nell’autunno 2025. La serie presenta un cast di avvocatesse di successo, impegnate in battaglie legali e rivalità interne. Tra i protagonisti ci sono Kim Kardashian, Naomi Watts e Sarah Paulson, promettendo una narrazione ricca di colpi di scena e intrighi.

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo

La seconda stagione di “Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo” arriverà a dicembre 2025, adattando “Il mare dei mostri”, il secondo libro della serie di Rick Riordan. Percy tornerà al Campo Mezzosangue per affrontare nuove sfide e scoprire segreti sul suo passato e sulle sue relazioni.

Only Murders in the Building

“Only Murders in the Building” tornerà con la quinta stagione, continuando le avventure di tre protagonisti che indagano su un delitto nel loro palazzo a New York. La serie ha ottenuto un notevole successo, con 21 nomination agli Emmy per la terza stagione, rendendola una delle produzioni più acclamate della piattaforma.

Paradise

La seconda stagione di “Paradise” sarà disponibile prossimamente, portando avanti la storia di una comunità colpita da un omicidio. Con un cast di attori di alto profilo, la serie promette di esplorare le dinamiche sociali e le tensioni che emergono in seguito a eventi drammatici.

Shōgun di FX

Infine, “Shōgun” tornerà con la sua seconda stagione, continuando la saga di Lord Yoshii Toranaga e John Blackthorne. Ambientata dieci anni dopo la prima stagione, la serie si ispira a eventi storici e promette di approfondire le relazioni tra i due protagonisti e le sfide che devono affrontare.

Con un palinsesto così ricco e variegato, Disney+ si prepara a offrire ai suoi abbonati una selezione di contenuti che spaziano dall’intrattenimento leggero a storie più profonde e complesse, confermando il suo impegno nel settore delle produzioni televisive.

