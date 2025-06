Disney Pixar: il calendario delle prossime uscite cinematografiche fino al 2029

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Annecy ha portato con sé una serie di annunci entusiasmanti riguardanti le future produzioni di Disney Pixar. Questo articolo offre un riepilogo dettagliato delle prossime uscite cinematografiche, delineando le storie che ci accompagneranno nei prossimi anni. Dall’originale “Elio” fino ai sequel attesi di “Gli Incredibili” e “Coco”, scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro dell’animazione.

Elio: l’astronauta rapito dagli alieni

A partire dal 18 giugno 2025, Disney Pixar presenterà “Elio”, un film originale diretto da Domee Shi e Madeline Sharafian. La trama segue un giovane ragazzo, Elio, che ha sempre sognato di diventare un astronauta. La sua vita prende una piega inaspettata quando viene rapito da alieni e portato nel Comuniverso, un luogo dove si riuniscono rappresentanti di tutti i pianeti della galassia. Qui, Elio viene scambiato per il leader della Terra, dando vita a una serie di avventure che metteranno alla prova il suo coraggio e la sua astuzia. Questo film promette di combinare elementi di fantasia e umorismo, offrendo un’esperienza coinvolgente per il pubblico di tutte le età.

Hoppers: una missione tra natura e tecnologia

Il 6 marzo 2026 segnerà l’arrivo di “Hoppers”, un altro film originale di Disney Pixar. La storia si sviluppa attorno a una giovane ragazza che, per salvare un paradiso naturale minacciato da un ambizioso uomo d’affari, decide di trasferire la sua conoscenza in un castoro robot. Questo film, che si colloca a metà strada tra “Avatar” e “Mission: Impossible”, esplorerà temi di sostenibilità e responsabilità ambientale, offrendo un messaggio potente attraverso una narrazione avvincente e ricca di azione.

Toy Story 5: nuove avventure per Woody e Buzz

Il 19 giugno 2026 sarà la data di uscita di “Toy Story 5”, diretto da Andrew Stanton. Questo nuovo capitolo della celebre saga seguirà Woody, Buzz e gli altri giocattoli mentre affrontano una nuova sfida: l’innamoramento della loro ‘padrona’, Bonnie, per la tecnologia. La pellicola promette di esplorare le dinamiche tra i giocattoli e i loro legami con i bambini, continuando a sviluppare il tema dell’amicizia e della crescita personale. I fan della serie possono aspettarsi un mix di emozioni e risate, tipico del franchise.

Gatto: una storia noir ambientata a Venezia

Il 18 giugno 2027 sarà la volta di “Gatto”, un film diretto da Enrico Casarosa, già noto per il suo lavoro su “Luca”. Ambientato a Venezia, il film racconta le avventure di un gatto nero di nome Nero, che si trova coinvolto nella malavita locale dopo essersi indebitato con un pericoloso boss del crimine. Questa storia promette di unire elementi di mistero e commedia, offrendo una prospettiva unica sulla vita di un gatto in una delle città più affascinanti del mondo.

Sequel attesi: Gli Incredibili 3 e Coco 2

Infine, Disney Pixar ha in programma di rilasciare due sequel molto attesi: “Gli Incredibili 3” e “Coco 2”. Il primo è previsto per il 2028, mentre il secondo è atteso nel 2029. Al momento, non sono state rivelate ulteriori informazioni riguardo le trame di questi film, mantenendo il pubblico in trepidante attesa. Le storie di supereroi e di tradizioni culturali continueranno a catturare l’immaginazione degli spettatori, confermando l’impegno di Disney Pixar nel creare contenuti di qualità per tutte le generazioni.

Con un calendario così ricco di nuove uscite, il futuro di Disney Pixar si preannuncia luminoso e pieno di sorprese. Gli appassionati di animazione possono già segnare le date sul loro calendario e prepararsi a vivere nuove emozionanti avventure sul grande schermo.

