A solo una settimana dalla 93° cerimonia degli Oscar, il 25 aprile, la Disney sta dando il via alla macchina delle sinergie per supportare la trasmissione televisiva su ABC.

Disney: i piani di sinergia

Come Variety ha recentemente notato, i voti per tutte le principali trasmissioni di premi quest’anno sono scesi tra il 50% e il 60%, rendendo un calo simile un danno reale per gli Academy Awards. Ma il percorso della campagna per gli Oscar più lungo del solito potrebbe aver suscitato almeno un certo interesse, insieme al fattore curiosità di come lo spettacolo di quest’anno – tenuto in parte alla Union Station, in parte al Dolby Theatre e anche in remoto altrove – potrebbe apparire.

I piani di sinergia per gli Oscar della Walt Disney Co. prendono il via domenica sera con la trasmissione in diretta di “American Idol”. Nello show, i primi 12 concorrenti eseguiranno canzoni nominate all’Oscar del passato, mentre il giudice Lionel Richie aprirà l’episodio cantando “Say You, Say Me” – che gli è valso un Oscar come miglior canzone originale nel 1986 (dal film “White Nights”).

La sfida è ripida

Inoltre, attraverso la divisione ABC Audio, la società ha presentato in anteprima un podcast “Inside the Oscar” in sei parti, ospitato da Ginger Zee di ABC News. Il podcast è condotto da Kelley Carter, scrittrice senior di intrattenimento di The Undefeated, Chris Connelly, collaboratore di ABC News, Jason Nathanson, corrispondente di ABC News Radio e Janai Norman, corrispondente di ABC News. Il podcast, che ha pubblicato giovedì nuovi episodi, pubblicherà un episodio finale il 26 aprile, il giorno dopo gli Oscar.

Il 93 ° Oscar andrà in onda domenica 25 aprile alle 20:00. ET / 17:00 PT su ABC e sarà anche visto in più di 225 paesi e territori in tutto il mondo.

Maria Bruna Moliterni

19 ⁄ 04 ⁄ 2021