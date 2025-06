Disney e Pixar presentano Gatto: il nuovo film in anteprima al Festival dell’Animazione di Annecy

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Disney e Pixar hanno confermato il loro continuo sostegno al Festival dell’Animazione di Annecy, un evento di rilevanza internazionale che rappresenta un’importante piattaforma per le novità del settore. Ogni anno, gli studios approfittano di questa manifestazione per rivelare notizie esclusive e proiezioni in anteprima, attirando l’attenzione dei fan dell’animazione. Quest’anno, l’evento si preannuncia particolarmente emozionante, con l’annuncio di un nuovo film che ha già suscitato grande interesse tra gli appassionati.

Il programma di DisneyPixar e l’annuncio di Gatto

Durante una presentazione che ha catturato l’attenzione del pubblico, Pete Docter, il capo di DisneyPixar, ha svelato un programma ricco di contenuti, incluso un film completamente nuovo intitolato Gatto. Questa rivelazione è stata accolta con entusiasmo, poiché i fan sono sempre in attesa delle ultime novità dai due studi di animazione. Gatto, previsto per l’estate 2027, è realizzato dal team di registi che ha già lavorato al successo di Luca, con Enrico Casarosa alla regia e Andrea Warren come produttore.

Luca, il film d’esordio alla regia di Casarosa, ha conquistato il cuore di molti grazie ai suoi personaggi affascinanti e alle splendide ambientazioni italiane. È stato anche il primo film della Pixar a essere distribuito esclusivamente su Disney+ durante la pandemia, un periodo in cui il settore cinematografico ha dovuto adattarsi a nuove modalità di distribuzione. Con Gatto, DisneyPixar sembra voler tornare a una strategia di distribuzione tradizionale, portando il film nei cinema di tutto il mondo.

La trama di Gatto e il ritorno in Italia

Gatto segna un ritorno significativo per Pixar in Italia, il paese natale di Enrico Casarosa. La storia si svolge a Venezia e segue le avventure di un gatto nero di nome Nero. Questo personaggio si trova a riflettere sulla propria vita e sulle scelte fatte, mentre si confronta con le difficoltà di un debito contratto con un boss della mafia felina locale. La trama promette di esplorare temi di amicizia e scoperta di sé, mentre Nero cerca di trovare il suo posto nel mondo.

La narrazione si sviluppa in una Venezia che, con i suoi canali e la sua atmosfera unica, diventa un personaggio a sé stante. La città, con il suo lato misterioso e oscuro, rappresenta una sfida per il protagonista, che dovrà affrontare non solo le sue paure, ma anche le conseguenze delle sue azioni. La rassegna di Annecy, che si terrà a giugno 2027, potrebbe offrire al pubblico la prima opportunità di vedere Gatto sul grande schermo, rendendo l’evento ancora più atteso.

Il trailer di Elio e l’attesa per il nuovo film

In attesa dell’uscita di Gatto, i fan possono già prepararsi per un’altra avventura animata: Elio, il cui trailer finale è stato recentemente rilasciato. Il film è previsto nelle sale italiane il 18 giugno 2025 e promette di offrire un’esperienza coinvolgente e divertente. Con l’uscita di Elio e l’annuncio di Gatto, Disney e Pixar continuano a dimostrare la loro capacità di affascinare il pubblico con storie originali e personaggi indimenticabili.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!