Disney+ annuncia il reboot live action di Gargoyles: il ritorno dei guardiani di Manhattan

Nel 2023, Disney+ ha rivelato l’intenzione di riportare in vita una delle serie animate più amate degli anni ’90: Gargoyles. Questa nuova versione live action si propone di rivisitare le avventure di un gruppo di gargoyle di Manhattan, guidati dal potente Golia. Pietrificati da un incantesimo magico, questi eroi notturni torneranno a combattere per la loro città, New York, in un contesto contemporaneo. La produzione è ancora in fase di sviluppo, ma le aspettative sono già molto alte.

Gary Dauberman alla guida del progetto

Gary Dauberman, noto sceneggiatore e produttore, è stato scelto come showrunner e produttore esecutivo della serie. Dauberman ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, sottolineando l’importanza della serie originale e il suo potenziale per una trasposizione live action. Durante un’intervista con Comicbook, ha affermato: “Abbiamo già la serie animata. Il cartone è così bello, è ciò di cui siamo innamorati. Credo si presti benissimo a una versione live action davvero interessante”. Queste parole evidenziano il rispetto e l’amore che Dauberman nutre per il materiale originale, il che potrebbe tradursi in una serie che cattura l’essenza della storia.

Il lavoro su Gargoyles richiede tempo e attenzione ai dettagli, e Dauberman è consapevole delle sfide che si presenteranno. Pur non potendo rivelare informazioni specifiche sul progetto, ha accennato a un impegno nel mantenere l’atmosfera oscura e intrigante che ha caratterizzato la serie animata. “Sarà una sfida, ma Disney sta parlando con persone straordinarie”, ha dichiarato, lasciando intendere che ci sono grandi piani in cantiere per il futuro della serie.

La storia originale e il suo impatto culturale

Gargoyles – Il risveglio degli eroi ha debuttato nel 1994, conquistando il pubblico con 78 episodi distribuiti su tre stagioni, fino al 1997. La serie ha saputo mescolare elementi di mitologia, azione e dramma, creando un mondo affascinante e complesso. La trama ruota attorno a un gruppo di gargoyle che, dopo secoli di pietrificazione, si risvegliano nella New York moderna per proteggere la città da minacce varie.

Oltre alla serie animata, Gargoyles ha avuto una vita editoriale attraverso una serie a fumetti pubblicata da Marvel Comics nel 1995, seguita da un’altra serie di Dynamite nel 2022, scritta da Greg Weisman, co-creatore della serie originale. Questo prolungamento della storia attraverso diversi media ha permesso ai fan di continuare a esplorare le avventure dei loro eroi preferiti, mantenendo viva la fiamma dell’interesse.

Aspettative e elementi chiave per il reboot

Con l’annuncio del reboot live action, i fan si chiedono quali elementi della serie originale saranno mantenuti e quali novità verranno introdotte. Ci sono alcuni aspetti che i fan considerano imprescindibili per il successo della nuova serie.

In primo luogo, il carattere di Golia, il leader carismatico e complesso, deve essere rappresentato con la stessa profondità che lo ha reso un simbolo per molti.

In secondo luogo, la dinamica tra i gargoyle e gli esseri umani è fondamentale. La serie originale ha esplorato temi di accettazione e lotta contro i pregiudizi, e questo aspetto deve rimanere centrale anche nella nuova versione. Inoltre, l’atmosfera oscura e il tono maturo, che hanno contraddistinto la serie animata, dovrebbero essere mantenuti per attrarre non solo i nuovi spettatori, ma anche i fan di lunga data.

Infine, l’animazione originale ha presentato un’animazione di alta qualità e un design dei personaggi memorabile. È lecito aspettarsi che la nuova serie faccia uso di tecnologie moderne per creare effetti visivi straordinari, mantenendo però il fascino e l’estetica che hanno reso i gargoyle così iconici negli anni ’90.

Con l’impegno di Gary Dauberman e il supporto di Disney, il reboot di Gargoyles potrebbe rivelarsi un’operazione di grande successo, capace di riportare in auge una storia che ha segnato un’epoca.

