Disney annuncia il possibile ritorno dell’animazione 2D con un nuovo film disegnato a mano

Nei prossimi mesi, i fan della Disney potrebbero assistere a un’importante novità nel panorama dell’animazione. Jared Bush, produttore e direttore creativo dei Walt Disney Animation Studios, ha rivelato che lo studio sta lavorando a un film animato disegnato a mano, il primo dal 2011. Questa notizia ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati, in attesa di un ritorno a uno stile di animazione che ha caratterizzato i classici Disney.

Il futuro dell’animazione 2D

Durante il recente Annecy Animation Film Festival, Jared Bush ha condiviso la sua passione per l’animazione 2D, affermando: “Adoro il 2D. Posso confermare che in questo momento abbiamo artisti 2D che stanno facendo cose incredibili e folli.” Queste parole hanno acceso l’immaginazione dei presenti, lasciando intendere che il progetto potrebbe essere in fase avanzata. Bush ha scelto di non rivelare ulteriori dettagli, ma il suo entusiasmo è palpabile, suggerendo che il nuovo film potrebbe rappresentare un ritorno alle origini per la Disney.

Negli ultimi anni, i Walt Disney Animation Studios hanno prodotto esclusivamente film in computer grafica, a partire da “Ralph Spaccatutto” fino all’ultimo “Oceania 2“. L’ultimo lungometraggio realizzato con la tradizionale tecnica del disegno a mano è stato “Winnie the Pooh“. Il recente film “Wish” ha cercato di emulare lo stile classico, ma attraverso l’uso della CGI, lasciando i fan desiderosi di un vero e proprio ritorno all’animazione tradizionale.

Le sfide dell’animazione tradizionale

Il passaggio dall’animazione digitale a quella disegnata a mano non è privo di difficoltà. Una delle principali sfide è la perdita di competenze nelle tecniche tradizionali di animazione, un fenomeno che ha colpito l’industria negli ultimi anni. Inoltre, i costi di produzione per i film animati in 2D sono significativamente più elevati rispetto a quelli realizzati in computer grafica. Per affrontare queste problematiche, Bush ha rivelato di aver convinto Ron Clements, una figura leggendaria dell’animazione Disney, a tornare in attività per insegnare le tecniche tradizionali agli animatori più giovani.

Questo approccio ricorda quanto accaduto durante la produzione di “Lilo & Stitch“, quando i nuovi animatori hanno richiesto assistenza ai veterani per apprendere l’arte degli sfondi in acquerello, una tecnica che ha caratterizzato il 42esimo Classico Animato della Disney. La collaborazione tra generazioni di animatori potrebbe rivelarsi fondamentale per il successo del nuovo progetto, permettendo di trasmettere un patrimonio di conoscenze e abilità che rischia di andare perduto.

L’attesa per i prossimi progetti Disney

Con l’annuncio di un possibile film animato disegnato a mano, l’attenzione si sposta sui futuri progetti della Disney. I fan sono curiosi di scoprire quali altre sorprese potrebbero arrivare dopo “Oceania 2“. La Disney ha sempre avuto un forte legame con l’animazione tradizionale, e il ritorno a questo stile potrebbe rappresentare una nuova era per lo studio, capace di attrarre sia i nostalgici che le nuove generazioni.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, i fan possono continuare a esplorare i classici Disney e le nuove uscite, mantenendo viva la passione per l’animazione che ha reso celebre lo studio in tutto il mondo.

