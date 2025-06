Patrick Schwarzenegger scopre una parodia porno di The White Lotus in palestra

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Patrick Schwarzenegger, noto per il suo ruolo nella serie antologica “The White Lotus”, ha recentemente rivelato di aver appreso dell’esistenza di una parodia porno della sua serie mentre si trovava in palestra. L’attore, figlio dell’iconico Arnold Schwarzenegger, ha interpretato il personaggio di Saxon Ratliff nella terza stagione, ambientata in Thailandia, dove il suo ruolo è caratterizzato da una trama controversa che include elementi incestuosi.

La scoperta inaspettata di Patrick Schwarzenegger

Durante un’intervista con W Magazine, Patrick Schwarzenegger ha condiviso un aneddoto sorprendente riguardo alla sua esperienza sul set di “The White Lotus”. Mentre si allenava in palestra con alcuni amici, un uomo si è avvicinato a lui per esprimere il suo apprezzamento per il lavoro dell’attore. L’individuo ha rivelato che il suo fidanzato aveva ottenuto il ruolo di Saxon Ratliff in una nuova parodia porno intitolata “The Tight Lotus”.

La reazione di Schwarzenegger è stata di incredulità. “Ho chiesto: ‘Di cosa si tratta?’. E lui ha spiegato che si trattava di un film per adulti in fase di distribuzione, in cui il suo fidanzato avrebbe interpretato il mio ruolo”, ha raccontato l’attore. La notizia lo ha lasciato sbalordito, tanto da esclamare: “O mio Dio”. Questa scoperta ha messo in evidenza quanto la cultura popolare possa influenzare anche il settore dell’intrattenimento per adulti, creando connessioni inaspettate tra diversi generi.

Dettagli sulla parodia e il suo sviluppo

La parodia porno di “The White Lotus”, intitolata “The Tight Lotus”, è stata annunciata circa un mese fa ed è prodotta dalla casa di produzione Men.com, nota per i suoi film per adulti. La trama della parodia sembra seguire le orme della serie originale, che ha guadagnato notorietà per le sue storie intricate e i personaggi complessi. Nella terza stagione, oltre a Patrick Schwarzenegger, il cast include nomi di spicco come Walton Goggins, Carrie Coon, Leslie Bibb, Jason Isaacs e Aimee Lou Wood.

La scelta di realizzare una parodia di una serie così acclamata ha suscitato curiosità e dibattiti tra i fan. La serie originale, creata da Mike White, ha ricevuto consensi per la sua capacità di esplorare temi complessi e controversi, rendendo la parodia un tentativo audace di reinterpretare il materiale in un contesto completamente diverso.

Il futuro di The White Lotus

Nonostante la controversia suscitata dalla parodia, “The White Lotus” continua a prosperare. HBO ha già rinnovato la serie per una quarta stagione, e il creatore Mike White ha rivelato alcune anticipazioni sulla nuova ambientazione. “Voglio allontanarmi un po’ dal linguaggio visivo delle onde che si infrangono sugli scogli. Ma c’è sempre spazio per altri omicidi negli hotel White Lotus“, ha dichiarato White.

La prima stagione della serie si è svolta alle Hawaii, mentre la seconda ha avuto luogo in Italia e la terza in Thailandia. Con il rinnovo per una quarta stagione, i fan sono ansiosi di scoprire quale sarà la prossima destinazione e quali nuove trame e personaggi verranno introdotti. L’attesa cresce, e la curiosità su come la serie continuerà a esplorare temi di intrigo e dramma rimane alta.

