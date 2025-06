Marvel Studios: quattro nuovi film per la fase 7 del MCU e l’emergere di tre filoni narrativi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

I Marvel Studios si preparano a un grande cambiamento con l’annuncio di quattro film per la Fase 7 del Marvel Cinematic Universe , prevista per il 2028. Questa fase seguirà l’uscita di “Avengers: Secret Wars” e segnerà la conclusione della Saga del Multiverso. Con l’introduzione di nuovi temi e personaggi, i fan sono in attesa di scoprire come si evolverà l’universo narrativo della Marvel.

La nuova direzione della saga del Marvel Cinematic Universe

Negli ultimi anni, si è parlato molto di una possibile Saga dei Mutanti, in particolare per il rilancio del franchise degli X-Men, che potrebbe finalmente trovare spazio all’interno del MCU. Tuttavia, secondo quanto riportato da The Cosmic Circus, la prossima saga non si concentrerà esclusivamente sui mutanti, ma abbraccerà tre filoni principali: i mutanti stessi, il cosmo e il sovrannaturale. Questa diversificazione tematica potrebbe arricchire notevolmente la narrazione, offrendo ai fan una varietà di storie e personaggi.

Alex Perez, noto insider del settore, ha condiviso le sue intuizioni durante un recente Q&A con i follower sul suo sito. Ha affermato che il tema cosmico è attualmente il più rilevante, seguito da quello dei mutanti e, infine, dal sovrannaturale. Questa tripartizione suggerisce un approccio più complesso e stratificato rispetto alle precedenti fasi, dove i temi erano spesso più lineari e focalizzati.

Possibili sviluppi narrativi e personaggi coinvolti

Secondo fonti semi-affidabili, ci sono indicazioni che gli Eroi più Potenti della Marvel potrebbero affrontare Annihilus nella prossima saga del MCU. Se questa trama si concretizzerà, è probabile che i Fantastici Quattro, i Guardiani della Galassia e Nova giocheranno un ruolo centrale, insieme agli X-Men. Questi ultimi, nei fumetti, hanno storie significative legate al cosmo, un aspetto che finora non è stato adeguatamente esplorato nei film.

L’inclusione di personaggi come i Fantastici Quattro e Nova potrebbe portare a una fusione di diverse linee narrative, creando un universo cinematografico più coeso e interconnesso. I fan potrebbero aspettarsi interazioni tra i vari gruppi di eroi, con scenari che spaziano da battaglie galattiche a conflitti più personali e sovrannaturali.

Attesa per la fase 6 e oltre

Mentre i dettagli sulla Fase 7 del MCU iniziano a emergere, l’attenzione rimane alta per la Fase 6, che rappresenta l’atto finale della Saga del Multiverso. I fan sono ansiosi di scoprire quali film e serie saranno rilasciati e come questi si collegheranno ai progetti futuri. La Marvel ha dimostrato di saper mantenere alta l’aspettativa, e con l’introduzione di nuovi temi e personaggi, il futuro del MCU sembra promettente.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, i fan possono continuare a esplorare le storie già raccontate e prepararsi per le nuove avventure che arriveranno nei prossimi anni.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!