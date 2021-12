Digital Media Fest 2021: creatività ed innovazione

L’edizione 2021 del Digital Media Fest si svolgerà alla Casa del Cinema di Roma, da venerdì 10 a domenica 12 dicembre. Creatività ed innovazione al centro della kermesse, che ha come madrina e padrino Elena Sofia Ricci ed Andrea Roncato.

Fermento e attesa per l’edizione 2021 del Digital Media Fest

Saranno tre giornate intense quelle della manifestazione romana, che vedranno protagonisti ospiti internazionali, workshop, proiezioni, anteprime e Panel. Gemellato con i webfest di oltre 20 Paesi, l’evento, la cui direzione artistica è affidata a Janet De Nardis, propone prodotti in esclusiva. Sarà questa un’edizione all’insegna dell’innovazione, con proposte versatili e confronti mirati sul nuovo mercato audiovisivo, che deve fare ancora i conti con la pandemia in atto.

Il Digital Media Fest vuol essere un punto di riferimento per giovani talenti, produttori desiderosi di innovazione e rappresentanti delle istituzioni in una miscela creativa per un evento unico nel suo genere. Oltre 300 le opere che si sono iscritte al concorso, e di queste sono circa 60 i finalisti tra cui i giurati sceglieranno i vincitori che si aggiudicheranno i premi nelle seguenti categorie: webserie, Vertical video, video Vr, puntate zero, Fashion Film e cortometraggi. Inoltre i vincitori delle varie categorie, avranno visibilità attraverso i media partner del festival.

I premi che verranno assegnati ai vincitori

Segnaliamo alcuni dei partner di quest’anno che assegneranno i premi ai vincitori del Festival, e l’entità del premio:

Rai Cinema Channel premio del valore di 3.000 Euro in acquisto dei diritti

Panalight 2 premi del valore di 5.000 Euro

Roma Lazio Film Commission premio Movieland di 2.000 Euro

Stadio Video metterà a disposizione due premi in sottotitoli in inglese con relativo DCP per un massimo di 20 minuti ciascuno

Blacklight Digital metterà a disposizione la post produzione di un cortometraggio del valore commerciale di 3.000 Euro.

YouMovie: Al vincitore della sezione ‘Youmovie per il cinema’, sarà data l’opportunità di un contratto di distribuzione della successiva opera di cortometraggio per un anno

Altaroma: Due Fashion Film proiettati a Altaroma

Mediolanum Editori: Premio in comunicazione

Fashion Channel: I sette Fashion Film premiati saranno visibili sul network che nel 2020 è stato tra i più visualizzati per la categoria fashion & style, con oltre 650 milioni di views

Rid 96.8: premio in comunicazione radio e sala di registrazione a disposizione

Gemellaggi che favoriscono la diffusione di lavori selezionati

E’ importante sottolineare che i finalisti saranno anche selezionati per essere tra i finalisti (in selezione diretta) dei seguenti webfest: BILBAO SERIES LAND, BOGOTA WEBFEST , British WebAwards, Die Seriale, Lima Web Fest, Marseille Web Fest, Miami Web Fest, Montreal Digital Web Fest, Rio Web Fest, T.O. WebFest, Webseries Festival Global, Festival dei Castelli Romani.

Le targhe che verranno assegnate ai vincitori del Festival sono state realizzate da ‘Monni Premiazioni’. Tra gli sponsor tecnici anche Gianluca Mech che offrirà omaggi Tisanoreica agli ospiti del Festival.

L’ultima giornata sarà dedicata alla consegna dei premi di questa edizione con il Gran Galà dei prodotti audiovisivi webnativi che si svolgerà domenica 10 Dicembre alle ore 18:30 presso Casa del Cinema, nella suggestiva cornice di Villa Borghese.

Madrina e padrino d’eccezione Elena Sofia Ricci e Andrea Roncato

Maria Grazia Bosu

2/11/2021