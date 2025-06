Diego Luna: come il successo in Star Wars ha cambiato la sua carriera e gli stereotipi a Hollywood

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Diego Luna, attore messicano noto per il suo ruolo nella serie “Andor”, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sugli stereotipi che hanno caratterizzato la sua carriera a Hollywood. Nonostante il successo globale della saga di Star Wars, Luna continua a confrontarsi con le etichette che ha ricevuto nel corso degli anni, ma ora ha la possibilità di esplorare nuove opportunità.

L’impatto degli stereotipi sulla carriera di Diego Luna

Diego Luna ha rivelato in un’intervista a The Hollywood Reporter come, prima di ottenere il ruolo in Star Wars, le proposte che riceveva erano quasi esclusivamente legate a personaggi di narcotrafficanti. “Potevo anche essere lo spacciatore buono, non quello cattivo, ma sempre spacciatore rimanevo”, ha dichiarato l’attore. Questa situazione ha limitato le sue possibilità di interpretare ruoli più variegati e significativi. Tuttavia, con il successo di “Rogue One”, qualcosa è cambiato nel panorama dell’intrattenimento.

Luna ha evidenziato come la percezione degli attori internazionali stia evolvendo. “Oggi non c’è più una figura dell’industria che ti impone chi essere”, ha affermato. La crescente domanda di contenuti in spagnolo e di storie messicane ha aperto nuove porte per attori come lui. Questo cambiamento ha permesso a Luna di avere maggiore libertà nella scelta dei ruoli, un’opportunità che prima non era a sua disposizione.

La lotta contro i cliché e la ricerca dell’autenticità

Nonostante i progressi, Diego Luna ha ammesso che gli stereotipi sono difficili da estirpare. “Mi offrono ancora un sacco di ruoli da spacciatore. Solo che adesso posso scegliere di fare altro”, ha spiegato. Questa libertà di scelta rappresenta un passo avanti significativo per l’attore, che ora può decidere quali storie raccontare e come farlo.

Inoltre, Luna ha condiviso la sua esperienza riguardo alle pressioni ricevute all’inizio della sua carriera per modificare il proprio accento. “Mi chiedevano: ‘Hai intenzione di lavorare sul tuo accento?’ Come se fosse un ostacolo”, ha raccontato. Per lui, il suo accento è un elemento distintivo che lo rende unico e non intende cambiarlo per adattarsi a standard predefiniti.

Il contributo di Diego Luna a Star Wars e il riconoscimento internazionale

Il ruolo di Luna in “Rogue One: A Star Wars Story” ha segnato un momento importante non solo per la sua carriera, ma anche per la rappresentazione degli attori messicani nel cinema. È stato il primo film del franchise in cui un personaggio principale parlava con accento messicano, un dettaglio che, sebbene possa sembrare insignificante, ha un significato profondo nel contesto della diversità e dell’inclusione nel settore.

Questo cambiamento di rotta ha portato a un riconoscimento più ampio per Luna. La rivista TIME lo ha incluso tra i 100 personaggi più influenti dell’anno, un chiaro segno del suo impatto nel mondo del cinema e della cultura pop. La sua carriera, che ha affrontato e sfidato molti stereotipi, è un esempio di come l’autenticità e le radici culturali possano coesistere con il successo a Hollywood.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!