L’attore Bruce Willis torna a vestire i panni dell’agente John McClane, protagonista della saga “Die Hard”, per pubblicizzare le batterie DieHard.

Un revival di Die Hard in un cortometraggio commerciale

Azione e tensione sono gli ingredienti principali della saga “Die Hard” e che ritroviamo nello spot commerciale delle batterie DieHard. “Die Hard” è una saga cinematografica d’azione con protagonista Bruce Willis. I film, usciti in sala tra il 1988 e il 2013, seguono le vicende dell’agente di Polizia John McClane, divenuto poi detective.

Domenica 18 ottobre, durante un programma televisivo americano in onda sul canale Fox, è stato presentato un cortometraggio commerciale in cui ritroviamo Bruce Willis nelle vesti di John McClane. Il mini film di due minuti ha come obiettivo la pubblicizzazione delle batterie DieHard Advance Auto Parts, che richiama la fortunata serie di film Die Hard.

Bruce Willis si è detto entusiasta di prendere parte a questo progetto: “Non ho mai fatto alcun tipo di pubblicità con il personaggio di John McClane, ma Advance Auto Parts ha avuto l’idea di integrare la batteria DieHard nella storia di Die Hard attraverso un cortometraggio autentico”, ha dichiarato in un’intervista. E ha proseguito: “Advance si è avvicinato allo spot come a un film: la sceneggiatura è intelligente, la produzione intensa e lo spot divertente. Questo è ciò che i fan si aspettano. Credo apprezzeranno questo mashup”.

Nello spot appaiono anche alcuni dei personaggi del blockbuster del 1988: De’voreaux White che nel film interpretava il giovane autista Argyle e Clarence Gilyard, nel film Theo.

Il cortometraggio, con le caratteristiche tipiche dei film azione, suspense ed epicità, svilupperà un sentimento di nostalgia in tutti i fan di John McClane.

Ecco lo spot:

Chiara Canova

19/10/2020