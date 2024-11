Dicembre 2024 su Prime Video: i nuovi film e le serie da non perdere sulla piattaforma streaming

Con l’arrivo di dicembre, la piattaforma di streaming Prime Video si prepara a chiudere l’anno con una straordinaria selezione di film e serie TV Original. Quest’ultimo mese del 2024 porterà agli abbonati non solo contenuti natalizi, ma anche storie avvincenti e divertenti che promettono di intrattenere gli spettatori. Dallo speciale natalizio con Jack Whitehall alle attesissime seconde stagioni di popolari serie italiane, ecco tutto ciò che gli utenti possono aspettarsi per questo mese ricco di novità.

Speciale natalizio con Jack Whitehall

Dal 3 dicembre, gli amanti della commedia potranno godere di “Jack Whitehall Missione Natale“. Questo show natalizio originale vede il comico britannico bloccato negli Stati Uniti, con soli quattro giorni a disposizione per tornare a casa per le festività. Tra aerei, treni e slitte trainate da husky, Whitehall affronta una serie di avventure incredibili che coinvolgono una schiera di celebrità, tra cui Michael Bublé e Rebel Wilson. L’interpretazione di Jack, unita al tipico humor britannico, rende questa commedia un divertente viaggio attraverso il caos delle ferie natalizie. Riuscirà a tornare a casa in tempo per festeggiare con la sua famiglia? Questa domanda rende la visione di questo speciale imperdibile.

“Hildegard – La Vergine Rossa”: una storia di libertà e conflitto

Il 5 dicembre debutterà “Hildegard – La Vergine Rossa“, un film originale che racconta la vita di Hildegart, una giovane donna concepita dalla madre Aurora per essere la figura femminile del futuro. Ambientata nella Spagna degli anni ’30, la storia esplora la tensione tra la libertà individuale e il controllo materno. A 18 anni, Hildegart inizia a esplorare la sua sessualità e la sua indipendenza, ma il potente legame con la madre diventa un campo di battaglia emotivo. L’opera mette in scena la lotta tra i desideri di una giovane donna e le aspettative sociali, culminando in uno scontro drammatico che segnerà il destino di entrambe.

Seconda stagione di “The Bad Guy”: una lotta per il potere

Il 5 dicembre è anche il giorno della tanto attesa seconda stagione di “The Bad Guy“. Gli spettatori potranno seguire sei nuovi episodi che si concentrano sulla battaglia per un archivio prezioso, contenente anni di intercettazioni tra un boss della malavita e figure influenti dello Stato. Gli attori principali, tra cui Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, daranno vita a un racconto avvincente e intrigante, segnato da colpi di scena e tensione costante. La serie unisce la dark comedy a riflessioni più profonde sul potere e le dinamiche sociali, facendone un must per gli appassionati del genere.

“The Sticky – Il grande furto”: un furto che ha fatto storia

Il 6 dicembre, gli abbonati potranno ridere e riflettere con “The Sticky – Il grande furto“. Ispirata a un vero furto avvenuto nel 2012 in Quebec, la serie segue le avventure di Ruth Landry, un’imprenditrice costretta a passare al crimine per salvaguardare la propria attività di produzione di sciroppo d’acero. Insieme a un mafioso di Boston e una guardia di sicurezza, Ruth sarà protagonista di un’incredibile trama ricca di humor e colpi di scena. La storia, oltre a evidenziare l’aspetto criminale, affronta temi come la determinazione, la lotta per la sopravvivenza e la ricerca di giustizia, rendendo lo spettacolo potenzialmente coinvolgente per una vasta gamma di pubblico.

Nuove avventure con “Secret Level” e “Beast Games”

Arrivando al 10 dicembre, debutta “Secret Level“, una serie antologica animata che celebra i videogiochi più amati, con la supervisione di Tim Miller. Ogni episodio porta gli spettatori in universi straordinari, con storie originali e personaggi iconici. Seguendo il trend delle animazioni per adulti, “Secret Level” rappresenta un’opportunità per rivivere il fascino dei videogiochi in una forma innovativa e accattivante.

A partire dal 19 dicembre, dal creatore MrBeast, arriverà anche “Beast Games“, un format competitivo con mille concorrenti pronti a competere in sfide adrenaliniche per vincere un premio da capogiro. Questa serie si preannuncia come una fusione di suspense e divertimento, promettendo di catturare l’attenzione degli spettatori di tutte le età.

Ultimi titoli in arrivo e scadenze su Prime Video

Infine, dicembre porterà anche una serie di film storici e recenti, che includono titoli di spicco come “Bad Boys 4” e diverse versioni de “Il Grinch“. Inoltre, ci saranno varie scadenze per i contenuti in catalogo, con titoli come “Demeter – Il risveglio di Dracula” e “The Mentalist“. Gli abbonati dovranno quindi prestare attenzione alle date di disponibilità per non perdere contenuti di valore.

Con questa ricca programmazione, Prime Video si conferma come una delle piattaforme di streaming più dinamiche, offrendo agli utenti un mese di dicembre caratterizzato da eminenti titoli da non perdere assolutamente.