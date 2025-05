‘Diamanti’ di Ferzan Özpetek: il film italiano più visto del 2024 riceve il David dello Spettatore

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film ‘Diamanti’, diretto da Ferzan Özpetek, ha conquistato il titolo di pellicola italiana più vista al cinema nel 2024, guadagnandosi il prestigioso David dello Spettatore durante la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2025. Questo riconoscimento è attribuito al film che ha registrato il maggior numero di spettatori tra quelli usciti entro la fine dell’anno precedente, e ‘Diamanti’ ha raggiunto un impressionante totale di 2.222.126 spettatori entro la fine di febbraio 2025, secondo i dati forniti da Cinetel.

La trama di ‘Diamanti’

La storia di ‘Diamanti’ ruota attorno a un regista che decide di riunire le sue attrici preferite, un gruppo di donne con cui ha collaborato in passato e che ha sempre ammirato. L’intento è quello di realizzare un film che esplori il mondo femminile, ma il regista mantiene un certo mistero riguardo alla trama. Attraverso l’osservazione delle attrici, il regista trae ispirazione e le catapulta in un’epoca passata, in un contesto in cui il lavoro è dominato da donne e gli uomini ricoprono ruoli marginali. Qui, il cinema viene raccontato da una prospettiva inedita, quella del costume, in un ambiente dove il rumore delle macchine da cucire riempie l’aria.

La narrazione si sviluppa tra solitudini, passioni, ansie e legami indissolubili, creando un intreccio tra realtà e finzione. Le vite delle attrici si mescolano con quelle dei personaggi che interpretano, mentre la competizione e la sorellanza si confrontano in un contesto di visibilità e invisibilità. Questo mix di elementi rende ‘Diamanti’ un’opera ricca di sfumature e significati, capace di toccare le corde più profonde dell’esperienza femminile.

Un cast di attrici straordinarie

Il film vanta un cast eccezionale, composto da ben 18 attrici che interpretano ruoli di primo piano. Tra i nomi più noti ci sono Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Giselda Volodi e Milena Vukotic. Anche se il cast include attori maschili come Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Vinicio Marchioni, Valerio Morigi, Edoardo Purgatori e Carmine Recano, il fulcro della narrazione è rappresentato dalle donne e dalla loro storia di solidarietà.

Ferzan Özpetek ha dichiarato di non aver mai avuto il coraggio di realizzare un film con un numero così elevato di protagoniste femminili, ma ha riconosciuto che l’esperienza si è rivelata indimenticabile per la sua carriera. Jasmine Trinca, una delle attrici del cast, ha descritto ‘Diamanti’ come un ritratto di profonda solidarietà femminile, sottolineando l’importanza di questo tema per le attrici coinvolte. Inoltre, ha evidenziato come il film rappresenti anche una fiaba sul lavoro, mostrando le sarte che, nonostante le difficoltà, lavorano con passione e dedizione.

Dove vedere ‘Diamanti’ in streaming

Per coloro che desiderano vedere ‘Diamanti’, il film è disponibile on demand per gli abbonati Sky e in streaming sulla piattaforma NOW Tv. Questa accessibilità consente a un pubblico più ampio di immergersi nella storia e nei temi affrontati da Özpetek, contribuendo a mantenere vivo l’interesse per una pellicola che ha già lasciato il segno nel panorama cinematografico italiano.

