Il teaser di “Dexter” segna il suo ritorno imminente sugli schermi. Infatti la nuova serie sarà disponibile ad autunno su Showtime.

Dexter: il teaser del revival

Il ritorno di “Dexter” è segnato da Showtime che ha rilasciato il primo teaser della prossima stagione. Saranno 10 avvincenti episodi in cui ritroveremo il leggendario assassino interpretato da Michael C. Hall. Il video fa menzione del finale della serie originale, ricordandoci che il revival si svolge nella stessa continuità, circa dieci anni dopo la fine.

Nel teaser, una telecamera ingrandisce dolcemente un’ascia conficcata in un tronco d’albero tagliato di recente nel mezzo di una foresta innevata dove un pozzo del fuoco brucia sullo sfondo. La musica minacciosa rafforza la nostra attesa che questa ascia venga usata per scopi sanguinosi, mentre la voce fuori campo di Michael Hall confermano che il nostro assassino preferito è tornato. Mentre la nostra attenzione è focalizzata sull’ascia, l’attore dice: “Non c’è davvero niente come tornare alla natura. La mia natura.”

Il teaser è un cenno al finale della serie precedente, in cui Dexter ha simulato la propria morte ed è sfuggito alle autorità, diventando in seguito un taglialegna nei boschi. Sembra che il suo tempo immerso nella natura non abbia placato la sua sete di sangue e Dexter tornerà presto a uccidere.

Dexter: Cast e anticipazioni

Nel revival, Dexter ha un nuovo cattivo da affrontare in Clancy Brown, che interpreterà il sindaco non ufficiale di Iron Lake, presumibilmente la piccola città in cui si nasconde l’assassino. Il cast della serie ha già confermato la presenza di Julia Jones (The Mandalorian), Alano Miller (Sylvie’s Love), Johnny Sequoyah (Believe), Jamie Chung (Lovecraft Country), Oscar Wahlberg (NOS4A2), Jack Alcott (The Good Lord Bird) e Michael Cyril Creighton (Spotlight). I dettagli del casting precedenti hanno rivelato che il revival avrà luogo sia a Iron Lake che a New York, quindi potremmo assistere a una caccia all’uomo per il macellaio di Bay Harbor.

“Dexter” inizialmente ha corso per otto stagioni, dal 2006 al 2013. Il suo ritorno però sarà una storia chiusa e non intende essere seguito da nuove stagioni. Questa sarà l’occasione per dare alla serie un nuovo finale dopo che la stagione 8 ha lasciato molti fan insoddisfatti. Clyde Phillips, che è stato lo showrunner della serie per le prime quattro stagioni, tornerà per supervisionare la storia. Phillips, Hall e Marcos Siega sono confermati per produrre lo show, con Siega che dirigerà anche sei dei dieci episodi.

Potremmo rivedere il nostro amato Dexter su Showtime da questo autunno.

Francesca Reale

23/04/2021