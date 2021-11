La serie “Dexter” prodotta da Showtime dal 2003 e terminata dopo 8 stagioni, riapre la porta sui delitti del serial killer Dexter Morgan (Michael C. Hall), con una nuova serie limitata “New Blood “.

Il serial killer Dexter Morgan interpretato da Michael C. Hall, dopo 8 lunghi anni torna nella serie limitata “New Blood”

Nella premiere tenutasi ieri sera, Dexter, che ora ha lo pseudonimo di Jim Lindsay, si rivela essere molto lontano dall’assolata Miami. Ora vive a Iron Lake, New York, con sua sorella, Deb (Jennifer Carpenter). Come sappiamo, il personaggio di Deb in realtà è morto nel finale della serie nel 2013, ma torna nel nuovo revival “New Blood” e vive nel subconscio del protagonista come suo nuovo Passeggero Oscuro.

La storia di Dexter continua

Il primo episodio ci annuncia il ritorno del figlio di Dexter, Harrison (Jack Alcott), che è cresciuto e sta cercando di riconnettersi con l’unico parente che gli è rimasto. Sua madre Rita Bennett (Julie Benz) è stata uccisa dal Trinity Killer (John Lithgow) nella quarta stagione, e anche quella adottiva Hannah McKay (Yvonne Strahovski) non è più nella sua vita.

Dexter ha ricominciato a uccidere, ma sembra un po’ arrugginito. Di tempo ne è passato molto e il protagonista riscontra problemi e difficoltà che un tempo non avrebbe mai avuto.

Ha cercato di allontanare il figlio Harrison, ma tutto ciò che hanno entrambi e l’un l’altro. Le vite dei due personaggi sembrano connesse irrimediabilmente. Quando una porta si apre per Dexter, tutte le porte si aprono per Harrison. Non può semplicemente avere una relazione con suo figlio o semplicemente riprendere conoscenza con il passeggero oscuro: farà entrambe le cose.

L’intervista a Micheal C. Hall

Micheal C. Hall, in un’intervista con Deadline, racconta la rinascita dell’amato antieroe e delle difficoltà che il personaggio ha nel tornare ad uccidere:

MICHAEL C. HALL:

“Lo dice lui stesso, che è arrugginito in termini di non lasciare traccia. È arrugginito in termini di logistica per portare a termine un omicidio, per creare una stanza delle uccisioni; è fuori allenamento. Non ha nemmeno tutti gli strumenti che è abituato ad avere. Quindi sta improvvisando e giocando con se stesso e coprendo errori che in passato non avrebbe mai fatto. E insieme a tutte le cose logistiche, sta anche vivendo un’esperienza diversa. È un uomo che non uccide da 8 anni, e riapre quella porta per di astinenza. Con impegno torna al suo ruolo anche se il suo comportamento sembrerà molto diverso dai tempi passati”.

DEADLINE:

“Diresti che anche tu come attore hai avuto difficolta ad interpretare il personaggio?

MICHAEL C. HALL:

“Se il personaggio si sentiva arrugginito, potevo ammettere qualsiasi tipo di stranezza nell’interpretarlo nuovamente. È stato un viaggio! Era diverso da qualsiasi cosa mi fosse mai stata chiesta di fare. Suonare qualcosa per 8 anni, prenderti circa 8 anni di pausa, e poi di nuovo, Dexter è ancora vivo e le telecamere si riaccendono e lo stai interpretando di nuovo. È stato selvaggio, ma sono stato sollevato e anche un po’ spaventato, nello scoprire che è ancora molto presente, vivo e familiare”.

DEADLINE:

“Puoi andare un po’ più a fondo?”.

MICHAEL C. HALL:

“Sento che lo spettacolo è una presa in giro in sé e per sé. Dexter si è definitivamente tolto dalla vita di Harrison perché era convinto che Harrison sarebbe stato distrutto se gli fosse rimasto vicino, proprio come Deb, Rita e tante altre persone. Quindi, quando Harrison riemerge, penso che Dexter sperimenti due cose opposte contemporaneamente: quella profonda paura che Harrison sia come lui e anche quel profondo desiderio oscuro che sia come lui. Sta cercando di gestire entrambe le cose. E penso che come pubblico, siamo un po’ d’accordo per quel giro contorto di destini. Noi stessi ci chiediamo se Harrison abbia una qualche versione del Passeggero Oscuro. È figlio di suo padre o no? Penso che una grande parte del viaggio di quella relazione sia che loro due riconoscano che le cose che si nascondono l’uno dall’altro sono le cose che davvero, se scelgono di rivelarle, li legheranno”.

DEADLINE:

“È troppo desiderare che Hannah sia il Passeggero Oscuro di Harrison come Harry lo era per Dexter?”.

MICHEAL C. HALL:

“È morta, ma non posso assolutamente dire di sì a nessuna delle tue speculazioni o desideri perché rovinerebbe il vasto panorama delle possibilità”.

DEADLINE:

“C’è qualcosa che puoi anticipare sul ritorno di Trinity? C’è quell’ovvia connessione tra Harrison e l’uomo che ha ucciso sua madre a sangue freddo”.

MICHEAL C. HALL:

“Ovviamente, Harrison è stato formato da quell’esperienza. Quanto di essa ricorda o recupera consapevolmente sarà concretizzato nel corso della stagione”.

Eleonora De Sanctis

08/11/2021