Dexter: Jennifer Carpenter torna nel revival nei panni di Debra Morgan

La nuova stagione di “Dexter” sta letteralmente dissotterrando molti cadaveri. Tanti sono i personaggi che ritorneranno nel revival, tra questi la sorella del personaggio, Debra Morgan.

Dexter: il ritorno di Jennifer Carpenter

Jennifer Carpenter è l’ultima aggiunta al cast del revival di “Dexter” di Showtime, Molti sono i personaggi di ritorno, tutti intenti a tormentare il serial killer interpretato da Michael C. Hall. La Carpenter ha interpretato la sorella adottiva di Dexter durante tutte le otto stagioni della serie originale dello show. Il ritorno del personaggio significa che il revival avrà molti flashback, o il Bay Harbor Butcher inizierà ad avere visioni di persone morte. Il ritorno dell’attrice è stato confermato da The Hollywood Reporter, ma Showtime non ha fornito ulteriori informazioni.

Debra Morgan è stata uccisa dall’antagonista principale della stagione 8 Oliver Saxon (Darri Ingolfsson), in un finale della serie che ai fan non è piaciuto così tanto. Il revival però non connetterà il finale della serie originale. Tuttavia, con il ritorno di Debra, potremmo ricevere dei flashback che aiutano la nuova conclusione a rendere giustizia ad alcuni dei personaggi più amati della serie. Debra è solo l’ultimo set di personaggi morti a tornare nel revival, poiché anche “Trinity Killer” di John Lithgow è confermato come parte della nuova stagione.

Il revival sancirà la fine del Bay Harbor Butcher

Sono passati otto anni dalla fine della serie originale di “Dexter”, un periodo che verrà sicuramente preso in considerazione dal reviva. I teaser precedenti si collegano direttamente al finale originale, in cui Dexter assume una nuova identità e si nasconde dalle autorità in una piccola città nei boschi. Il cast afferma che la nuova stagione avrà un tono più oscuro e darà alla storia del Bay Harbor Butcher un finale definitivo. Questo spiega il perché alcuni dei personaggi che hanno plasmato la sua vita sono destinati a tornare nel nuovo finale.

Il revival è supervisionato da Clyde Phillips, lo showrunner delle prime quattro stagioni di Dexter. Phillips, Hall e il regista Marcos Siega sono produttori del revival. Il resto del cast include Julia Jones (The Mandalorian), Alano Miller (Sylvie’s Love), Johnny Sequoyah (Believe), Jamie Chung (Lovecraft Country), Oscar Wahlberg (NOS4A2), Jack Alcott (The Good Lord Bird), Michael Cyril Creighton, e Clancy Brown come un nuovo cattivo che Dexter deve affrontare.

Il revival arriverà su Showtime questo autunno, ma la data di uscita esatta rimane ancora sepolta.

Francesca Reale

15/07/2021