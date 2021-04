Dexter: il nuovo teaser del revival segna il ritorno di Michael C. Hall

Il nuovo teaser di “Dexter” è accompagnato dalla voce di Nina Simone e ci mostra il ritorno di Michael C. Hall nei panni del suo amato personaggio.

Dexter: il nuovo teaser

Il nuovo teaser della prossima stagione di “Dexter” di Showtime ci offre finalmente uno sguardo al protagonista Michael C.Hall. Come nel precedente teaser, la nuova clip si collega al finale della stagione 8 posizionando Dexter Morgan nel bosco, dove l’assassino ha cercato di nascondersi dalle autorità diventando un taglialegna.

Nel video vediamo un pozzo, un fuoco in una foresta innevata con un’ascia conficcata in un ceppo di legno: tutti elementi che abbiamo visto nel primo teaser. Mentre le telecamere si allontanano da questa scena, veniamo portati all’interno di una cabina, dove Michael C. Hall guarda fuori da una finestra. In sottofondo c’è una cover di “Please Don’t Let Me Be Misundersnown”, dei The Animals.

Mentre i versi della canzone di Nina Simone dicono “Sono solo un’anima le cui intenzioni sono buone / Oh Signore, per favore non farmi fraintendere“, l’attore guarda direttamente la telecamera e sorride. La parte più inquietante del teaser è che vi sono suoni ovattati. Sembra esserci qualcuno imbavagliato che cerca di urlare. I gemiti sono nascosti dalla musica ma riflessi chiaramente nella finestra stessa come una delle nuove vittime di Dexter.

La nuova ed ultima stagione

I dettagli sui personaggi rilasciati in precedenza hanno rivelato che la prossima stagione di “Dexter” porterà il macellaio di Bay Harbor a New York. Il revival di “Dexter” darà allo show un nuovo finale, dopo che la fine della stagione 8 nel 2013 ha lasciato molti fan scontenti. I piani di Showtime sono di riportare il personaggio di Michael C. Hall indietro per 10 episodi che porranno una fine definitiva alla storia del killer, senza alcuna intenzione di andare avanti con la serie, indipendentemente dalla sua accoglienza.

Il cast di “Dexter” include Julia Jones (The Mandalorian), Alano Miller (Sylvie’s Love), Johnny Sequoyah (Believe), Jamie Chung (Lovecraft Country), Oscar Wahlberg (NOS4A2), Jack Alcott (The Good Lord Bird) e Michael Cyril Creighton . Clancy Brown interpreterà il nuovo cattivo che Dexter dovrà affrontare. Alla regia ci sarà sempre Marcos Siega.

La nuova ed ultima stagione di “Dexter” uscirà in autunno. In attesa gustiamoci il teaser.

Francesca Reale

30/04/2021