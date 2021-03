Derek Cecil nel ruolo di Donald Rumsfeld in “The First Lady”

Derek Cecil è stato scelto per il ruolo di Donald Rumsfeld nella prossima serie antologica di Showtime “The First Lady”. Ricordiamo Derek Cecil per aver interpretato Seth Grayson nella serie Netflix “House of Cards”.

The First Lady: il trio speciale della Casa Bianca

“The First Lady” è descritta da Collider come una storia della leadership americana, raccontata attraverso le vicende che ruotano intorno alle donne della Casa Bianca. La prima stagione dello spettacolo mira gettare uno sguardo sulla vita personale e politica di un trio di donne uniche e intraprendenti che hanno ricoperto la carica di First Lady: Eleanor Roosevelt, Betty Ford e Michelle Obama. Le tre lady saranno rispettivamente interpretate da Gillian Anderson, vincitrice dell’Emmy, Michelle Pfeiffer, vincitrice del Golden Globe, e Viola Davis, vincitrice dell’Oscar.

“The First Lady”, che pare sia solo un titolo provvisorio, vedrà tra i co-protagonisti O-T Fagbenle (“Black Widow”) nei panni di Barack Obama; mentre Lexi Underwood (“Little Fires Everywhere”) interpreterà Malia Obama. A far parte del cast c’è anche Judy Greer che si calerà nei panni di Nancy Howe, la fidata confidente e segretaria sociale di Betty Ford. Inoltre, vedremo Jayme Lawson, che ricordiamo per il suo ruolo in “The Batman”, nei panni della giovane Michelle Obama. Ma anche Kristine Froseth nel ruolo della giovane Betty Ford e Rhys Wakefield nel ruolo di Dick Cheney.

A produrre la serie saranno Showtime e Lionsgate Television, di cui Susanne Bier (“The Night Manager”) dirige ed è produttore esecutivo insieme al creatore Aaron Cooley, nonché Cathy Schulman di Welle Entertainment, Jeff Gaspin di Gaspin Media e Brad Kaplan di LINK Entertainment . Viola Davis sarà anche produttore esecutivo della serie insieme a Julius Tennon e Andrew Wang di JuVee Productions.

Chi è Derek Cecil

Derek Cecil è un attore teatrale di formazione classica rappresentato da APA e One Entertainment. L’attore è conosciuto per diversi programmi televisivi come “The Beat”, “Pasadena e Push” e “Nevada”. Inoltre ha recentemente preso parte a “The Outsider” e “Treme” della HBO, ma anche a “Banshee” di Cinemax e “Black Monday” di Showtime. L’attore ha ottenuto un paio di nomination ai SAG Award come parte dell’ensemble di “House of Cards”, e i suoi crediti cinematografici includono il thriller di Paul Haggis “The Next Three Days”, la commedia di Jennifer Westfeldt “Friends with Kids” e l’indie di John Lithgow-Blythe Danner “The Tomorrow Man” , presentato per la prima volta al Sundance nel 2019. Derek sarà tra i protagonisti della prossima serie Showtime “The First Lady” nel ruolo di Donald Rumsfeld, uno dei famosi politici statunitensi.

Giulia Cirenei

10/03/2021