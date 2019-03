Denzel Washington possibile star per la Warner Bros

La notizia è confermata da Variety e vedrebbe la grande star di Hollywood in trattative per il ruolo di un detective molto ambiguo di nome Deke, che dovrà collaborare con un altro collega Baxter per catturare un serial killer spietato in una pellicola thriller dal nome “Little Things”.

Denzel Washington torna a vestire la divisa

L’attore, vincitore di due Premi Oscar (per “Glory – Uomini di gloria”, 1989 come Miglior Attore Non-Protagonista e per “Training Day”, 2001 in qualità di Miglior Attore Protagonista), dovrebbe interpretare la parte del protagonista del film thriller-poliziesco prodotto dalla Warner Bros.. Deke è un investigatore molto abile e riesce a identificare sempre quei piccoli dettagli che consentono di risolvere il caso o aiutano decisivamente nelle indagini; ma il detective ha la propensione a rompere spesso le regole oppure ad arginarle pur di raggiungere il suo scopo. Per il caso di un serial killer, Deke dovrà collaborare con un suo collega del Dipartimento di Los Angeles di nome Baxter. Tra i due non correrà buon sangue a causa dei modi fuori dalla legge adottati dal primo.

Denzel Washington tornerebbe ancora una volta nei panni di un poliziotto (l’ultima volta che accadde fu con “The Equalizer 2 – senza perdono“, 2017), ruolo che calza molto a pennello con l’attore per il quale vinse il suo secondo Premio Oscar in “Training Day”. Inoltre Washington per questo ruolo dovrebbe rimandare un suo futuro progetto da regista con protagonista Micheal B. Jordan tratto dalla storia vera di un militare statunitense, dal nome “Journal for Jordan”, il quale sarebbe il suo quarto film da regista.

Tra gli altri membri di “Little Things” troviamo nella sceneggiatura John Lee Hancock (“Saving Mr. Banks”, 2013; “The Founder“, 2016), il quale molto probabilmente dovrebbe lavorare anche la regia del film. Il ruolo del co-protagonista non è stato affidato a nessuno e i possibili nomi dei candidati per la parte ancora non sono stati nominati.

Francesco Fabrizi

14/03/2019