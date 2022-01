Denzel Washington e la difficoltà di lavorare a Hollywood

Denzel Washington, padre di quattro figli, ha cercato di essere onesto sugli affari di Hollywood, mostrando loro quanto sia difficile entrare in quel mondo.

Denzel Washington e le raccomandazioni ai figli su Hollywood

È tutt’altro che raro che i bambini vogliano seguire le orme dei loro genitori quando si tratta delle loro carriere e sembra che sia andata così anche nel caso di Denzel Washington. Uno degli attori più famosi e di maggior successo di sempre ha quattro figli che lavorano tutti a Hollywood, nonostante il padre si sia assicurato che sapessero quanto sarebbe stato difficile il business.

Parlando con Today del suo nuovo film, “The Tragedy of Macbeth”, Denzel Washington ha dichiarato di aver parlato ai suoi figli delle loro potenziali carriere e di aver persino fatto fare un’audizione a sua figlia Olivia in modo che potesse vedere con che cosa avrebbe avuto a che fare. Anche se non ha mai cercato di dissuaderla dal suo sogno, ha cercato di assicurarsi che capisse quanto potesse essere potenzialmente difficile, pur essendo figlia di un attore famoso.

Un mondo difficile

Hollywood è certamente un mondo difficile per tutti soprattutto per le donne e per le persone di colore, quindi Denzel Washington voleva essere certo che i suoi figli sapessero almeno cosa aspettarsi. L’interprete sembra aver adottato – a tal proposito – la stessa politica di altri attori. Jason Momoa, per esempio, ha detto che uno dei suoi figli vuole recitare e sta cercando di dissuaderlo. Da un lato i genitori vogliono sicuramente che i bambini siano felici, e se questo significa inseguire un sogno, va bene. Ma molti di quei sogni sono destinati alla delusione. Sapendo cosa ha da offrire Hollywood, nel bene e nel male, ci sarà sicuramente il desiderio di proteggere i propri figli dal peggio.

Pur conoscendo molto di Hollywood i figli di Denzel Washington non sono stati dissuasi dall’entrare nello show business e sembra che hanno tutti trovato un certo grado di successo. Denzel dice che i suoi figli stanno letteralmente lavorando in tutto il mondo in questo momento. Per esempio John David Washington si sta facendo un nome piuttosto importante, avendo recitato in film come “Tenet” di Christopher Nolan e con molta probabilità sentiremo parlare a lungo della dinastia Washington.

Roberta Rosella

26/01/2022