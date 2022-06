Dennis Quaid: entra a far parte del cast del film di fantascienza “Littlemouth”

Dennis Quaid (“Midway”), Isabelle Fuhrman (“The Novice”), David Thewlis (“Fargo”), Josh Hutcherson (“The Hunger Games”) e Kiera Allen (“The Good Doctor”) reciteranno nel mistero di fantascienza “Littlemouth”, una produzione delle Isole Cayman. Jonathan Sobol (“The Padre”) ha scritto la sceneggiatura e dirigerà la Productivity Media e la Darius Films.

Dennis Quaid, l’eroe che potrebbe cambiare le sorti dell’umanità

Il film ambientato ai giorni nostri segue un brillante scienziato informatico (Fuhrman) che viene reclutato da un carismatico miliardario tecnologico (Quaid) per lavorare a un progetto segreto che potrebbe cambiare per sempre il posto dell’umanità nell’universo, anche se corre un grande rischio. Nicholas Tabarrok (Defendor, Stoccolma) produrrà insieme a William G. Santor (Four Good Days) e Doug Murray (Unplugging) di Productivity Media, mentre Radiant Films di Mimi Steinbauer si occuperà dei diritti di distribuzione internazionale.

“Questa è una storia che mi appassiona raccontare e sono elettrizzato e onorato dal cast che si è unito per darle vita”, ha detto Sobol. “Con Isabelle Fuhrman in testa al lavoro con un’icona come Dennis Quaid e l’incomparabile David Thewlis (uno dei miei attori preferiti di tutti i tempi), con star più giovani come Josh e Keira – semplicemente non avrei potuto chiedere un gruppo migliore di artisti con cui lavorare”. “Quando ho letto la sceneggiatura originale di Jonathan, sono rimasto così colpito dalla svolta creativa che aveva assunto nel genere fantascientifico”, ha aggiunto Santor. “La sua sceneggiatura fa riflettere il lettore sulle decisioni prese dagli scienziati e su come influenzano il mondo che ci circonda e oltre. È l’unico regista che potrebbe dirigere la sua sceneggiatura in un film che i fan del genere adoreranno”.

Quaid è un Emmy e due volte candidato ai Golden Globe i cui crediti recenti includono i film: “American Underdog”, “Midway” e “A Dog’s Journey”, oltre a serie come “Merry Happy”. Presto apparirà anche nei drammi di Sam McNamara On a Wing and a Prayer e Reagan, nel film d’animazione Disney di “Don Hall Strange World” e nel dramma sul baseball di Jeff Celentano “The Hil”.

La Fuhrman ha recentemente ottenuto una nomination all’Independent Spirit Award come Miglior protagonista femminile, per il suo ruolo nel film drammatico “IFC” acclamato dalla critica di Lauren Hadaway, “The Novice”. Ha trovato il suo ruolo da protagonista nel film horror psicologico di Jaume Collet-Serra Orphan e presto apparirà al fianco di Julia Stiles nel suo sequel “Orphan: First Kill” per Paramount Players. L’attrice è già apparsa in “Masters of Sex di Showtime”, così come in film come “The Hunger Game”, e presto sarà vista anche nel film d’azione e avventura di Jordan Gertner “Sheroes” per Paramount, così come nel thriller Unit 234.

Thewlis ha ottenuto una nomination agli Emmy qualche anno fa per la sua svolta stellare come in V.M. Varga in “Fargo” di FX. Di recente è apparso in film come “Justice League” e “I’m Thinking of Ending Things” di Zack Snyder, oltre a serie come “Landscapers”, “Barkskins” e “Big Mouth” e “Human Resources” di Netflix. Altri progetti imminenti includono il film d’animazione “The Amazing Maurice”, la serie Netflix “The Sandman”, “Enola Holmes 2” e “Avatar 3”.

Hutcherson è un candidato al Gotham Award, meglio conosciuto per il suo ruolo di Peeta Mellark nel franchise” Hunger Games” di Lionsgate. È stato anche visto in film come “The Disaster Artist”, “Journey to the Center of the Earth” e “Journey 2: The Mysterious Island” e “The Kids Are All Right”, e recentemente ha recitato nella serie di “Hulu Future Man”. Sarà presto visto nel thriller di fantascienza 57 Seconds con Morgan Freeman.

Allen è un relativamente nuovo arrivato che è stato visto finora in “The Good Doctor” e nel thriller “Hulu Run” di Aneesh Chaganty.

Sobol ha già scritto e diretto lungometraggi tra cui: “A Beginner’s Guide to Endings” e “The Art of the Steal”, dirigendo anche il film drammatico del 2018 “The Padre” con Tim Roth e Nick Nolte.

Fonte: Deadline Hollywood

Mina Franza

24/0672022