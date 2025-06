Denise Tantucci: dall’amore alla poesia, l’attrice si racconta in un’intervista esclusiva

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Denise Tantucci, attrice di 28 anni, si distingue nel panorama cinematografico italiano non solo per il suo talento, ma anche per la sua personalità e le sue passioni. Protagonista del film “Leopardi & Co”, in uscita il 17 luglio, l’attrice condivide la sua visione dell’amore, della poesia e della filosofia, rivelando dettagli inediti sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Denise Tantucci e il suo nuovo ruolo in Leopardi & Co

Denise Tantucci è attualmente al centro dell’attenzione per il suo ruolo nel film “Leopardi & Co”, una commedia romantica che esplora la vita del poeta Giacomo Leopardi. In questa pellicola, l’attrice interpreta Silvia, un’acting coach che deve guidare un arrogante attore americano, interpretato da Jeremy Irvine, nella realizzazione di un film su Leopardi. La storia si sviluppa in un contesto in cui il personaggio di Denise si trova a dover spiegare non solo la vita del poeta, ma anche il suo significato attuale.

Tantucci ha già dimostrato il suo talento in produzioni come “Un medico in famiglia 9” e “Braccialetti Rossi 2”. Nel nuovo film, il suo personaggio si confronta con le sfide di lavorare con un attore che confonde Leopardi con Casanova, creando situazioni comiche e riflessive. L’attrice ha dichiarato che il suo ruolo rispecchia esperienze personali, in cui ha spesso dovuto difendere le sue convinzioni letterarie e scientifiche.

La passione per la filosofia e la fisica

Denise Tantucci non è solo un’attrice, ma anche una persona con una profonda passione per la filosofia e la fisica. Ha rivelato di essere un’amante di Nietzsche, un filosofo spesso frainteso, e ha discusso con fervore di temi complessi, anche a costo di inimicarsi gli altri. La sua formazione in fisica le ha fornito una base solida per affrontare argomenti di grande spessore, rendendola una figura unica nel panorama artistico.

L’attrice ha descritto se stessa come una “secchiona”, sempre pronta a studiare e approfondire le sue conoscenze. Ha anche condiviso che, nel corso della sua vita, ha dato ripetizioni di matematica e filosofia, dimostrando il suo impegno nell’istruzione e nella diffusione della cultura.

Collaborazione e chimica sul set

Parlando del suo approccio al lavoro, Denise Tantucci ha sottolineato l’importanza della preparazione e della collaborazione sul set. Si è definita “perfettina”, ma ha anche evidenziato come la condivisione sia fondamentale per il successo di un progetto. Durante le riprese di “Leopardi & Co”, ha avuto l’opportunità di fungere da interprete per Jeremy Irvine, creando un legame speciale tra i due attori.

La chimica tra Tantucci e Irvine si sviluppa nel film, dove i loro personaggi inizialmente non si sopportano, ma si avvicinano grazie alla poesia di Leopardi. L’attrice ha descritto il suo collega come una persona con cui è stato facile lavorare, grazie alla loro interazione e alla loro capacità di affrontare le sfide insieme.

Whoopi Goldberg e il suo impatto

Un altro aspetto interessante dell’intervista riguarda la presenza di Whoopi Goldberg nel film. Denise Tantucci ha descritto l’attrice americana come una persona autentica e curiosa, che ha mostrato un sincero interesse per Leopardi e la poesia italiana. Questo approccio ha reso l’esperienza di lavorare con lei ancora più significativa, poiché ha portato una nuova prospettiva sulla cultura italiana.

Tantucci ha notato che, mentre per molti la poesia italiana è spesso sconosciuta all’estero, Goldberg ha dimostrato una volontà di approfondire e comprendere il significato di Leopardi, contribuendo così a un dialogo culturale più ampio.

Riflessioni sulla poesia e l’amore

Denise Tantucci ha anche parlato della sua passione per la poesia, rivelando di aver pubblicato un libro intitolato “Fantasticherie & Congetture”. Questo lavoro rappresenta un viaggio nelle relazioni interpersonali, esplorando temi complessi attraverso la forma poetica. L’attrice ha condiviso che l’ultima poesia che ha scritto affronta il senso di vuoto e le paure legate all’amore, un tema che la tocca profondamente.

Attualmente, Denise sta vivendo una storia d’amore significativa, ma ha confessato che le paure possono spesso intromettersi nei sentimenti. Nonostante ciò, è convinta che la forza di un legame possa superare le incertezze. Ha anche rivelato che non dedica poesie al suo partner, poiché considera che scrivere rime baciate possa portare a complicazioni.

Progetti futuri e la sua identità artistica

Infine, Denise Tantucci ha parlato dei suoi progetti futuri, tra cui il film “Il Rosso Volante”, in cui interpreta un ruolo legato alla vita di Eugenio Monti, un celebre pilota di bob. Ha recentemente rinnovato la sua carta d’identità, dove ha scelto di scrivere “attrice”, un titolo che rappresenta la sua identità professionale in modo definitivo.

Con una carriera in continua crescita e una personalità affascinante, Denise Tantucci si conferma come una delle figure più promettenti del cinema italiano, capace di unire arte, cultura e passione in ogni suo progetto.

