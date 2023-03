Democrazia, scuola e integrazione: a Basement Café parlano Elodie e Saviano

Uno studio, tre poltrone e una chiacchierata sui temi più caldi del momento: questo è Basement Café. Il talk show ideato da Lavazza in onda ogni due settimane solo su YouTube. On air dal 9 marzo ci sarà il primo appuntamento condotto da Carlotta Vagnoli: ospiti Elodie e Roberto Saviano.

Elodie e Saviano ospiti della prima puntata condotta da Carlotta Vagnoli

La scrittrice e attivista fiorentina guiderà gli ospiti sul tema: “Democrazia, scuola e integrazione: il presente visto da Elodie e Saviano”. Numerosi gli argomenti trattati nella puntata, in linea con i principi insiti nel testo conduttore di questa stagione, quello della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

“Quest’anno celebriamo i 75 anni della dichiarazione dei diritti umani – è il tema della quinta stagione di Basement Café – ma oggi molti di questi diritti non sono rispettati o sono minacciati. Siamo qui proprio per capire come mai è così difficile tenere conto degli altri senza provare a cambiarli o manipolarli”

I temi della quinta stagione di Basement Café

Ci si chiede quindi come muovere i primi passi in democrazia, nel rispetto di tutti, o come riformare la scuola con i temi che forse ancora mancano nelle classi, come lo studio al funzionamento dei social o alla consapevolezza sessuale, per conoscere il proprio corpo.

Per arrivare, infine, all’attualità, con i temi delle migrazioni, dell’inclusione, di un futuro ancora senza soluzioni. Perché, ad esempio, l’integrazione nel nostro Paese è a rilento? “Perché c’è ignoranza – prova a rispondere la cantante e attrice Elodie – la non-conoscenza mette paura, immobilizza, non ti fa riflettere”.

“L’integrazione nasce innanzitutto da un atteggiamento politico di apertura – aggiunge Saviano – Se io cerco di isolarmi, sarò assediato, se costruisco mura, sto già creando le premesse di un assedio. Lo Ius Soli, ad esempio, è una scelta politica fondamentale, da fare subito”

Nato nel 2019, Basement Café by Lavazza, conta ad oggi oltre 30 milioni di visualizzazioni su YouTube ed è diventato un punto di riferimento per i giovani alla ricerca di confronto e nuove idee. La nuova stagione continuerà quindi ad affrontare tematiche legate alla giustizia sociale e alla dignità ai giovani e, in aggiunta, affronterà alcuni dei diritti fondamentali e fondanti la nostra società.