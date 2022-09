Demi Lovato: questo sarà il mio ultimo tour

Demi Lovato ha annunciato che il suo tour attuale a sostegno del suo ottavo album sarà il suo ultimo.

Demi Lovato non ce la fa più a cantare

In diverse storie di Instagram ora cancellate, la cantante ha pubblicato foto con lei che guardava fuori dalla finestra di una stanza d’albergo con le parole: “Sono così fottutamente malata che non riesco ad alzarmi dal letto. Non posso più farlo. Questo prossimo tour sarà il mio ultimo. Vi amo e vi ringrazio ragazzi”.

Mentre Demi Lovato affermava che questo tour sarebbe stato il suo ultimo tour della sua carriera i vari punti vendita americani credono che questo sia l’ultimo per il lancio di “Holy Fvck“.

La Lovato ha inoltre chiesto aiuto,sempre tramite social ,ai suoi fan per cantare, supportandola con la loro voce durante i concerti.

Insieme a un selfie nel backstage, la cantante ha scritto: “Ho a malapena una voce, punterò spesso il microfono verso il pubblico stasera”.

Il tour è iniziato esattamente un mese fa a Des Moines prima di proseguire con una serie di date sudamericane.

Non è chiaro il valore che abbiano le sue dichiarazioni in merito alle tappe negli Stati Uniti.

La carriera della cantante e attrice

L’artista trentenne Ha esordito da giovanissima nel programma “Barney & Friends”, divenendo poi famosa con la pellicola “Disney Camp Rock” e con il fortunato singolo da essa tratto “This Is Me”. Da quel momento in poi la sua carriera come cantante ha preso il via, rendendola sempre più famosa, tanto da diventare l’artista femminile più giovane della storia a debuttare in prima posizione nella classifica americana degli album.

Demi Lovato tuttavia ha avuto problemi di bulimia, alcol e droga e durante un ricovero le è stato diagnosticato un disturbo bipolare, ben descritto nel documentario “Simply Complicated”.

Fonte Deadline

Roberta Rosella

14/09/2022