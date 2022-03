Demi Lovato da attrice a produttrice

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Demi Lovato non figurerà più come interprete nel pilot della serie comedy della NBC dal titolo “Hungry”, ma rimarrà con il ruolo di produttrice esecutiva.

Demi Lovato e l’impegno con “Hungry”

Demi Lovato avrebbe dovuto recitare come protagonista nella commedia pilota dal titolo “Hungry” della NBC, ma, secondo quanto riportato da Deadline, ha deciso di uscire dal progetto come interprete per rimanervi con il ruolo di produttrice esecutiva, insieme a Scooter Braun.

Attualmente si sta cercando una sostituta in maniera tale da poter rispettare i tempi di produzione previsti. Sembrerebbe che Demi Lovato si sia ritirata come attrice a causa di problemi di programmazione.

“Hungry” e i disturbi alimentari

“Hungry”, scritto da Suzanne Martin e diretto da James Burrows, segue le vicende di un gruppo di amici che hanno una serie di problemi alimentari e che decidono di aiutarsi a vicenda mentre cercano l’amore, il successo e la cosa perfetta… nel frigorifero.

Nel cast figurano: Valerie Bertinelli, Gabriel “Fluffy” Iglesias, Ryan McPartlin, Alex Brightman e Ashley D. Kelley.

Hayes, Milliner, Lovato, Braun, Scott Manson e James Shin sono i produttori esecutivi.

Inizialmente “Hungry” doveva essere una commedia a telecamera singola. Alcuni attori sono stati aggiunti durante l’estate, mentre altri se ne sono aggiunti di recente quando è stato rivelato il nuovo formato multi-camera e la scelta di Burrows come regista.

04/03/2022