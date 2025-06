Delitti in Paradiso: la quattordicesima stagione inizia con un omicidio durante una partita di calcio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie Delitti in Paradiso torna con la sua quattordicesima stagione, in onda mercoledì 18 giugno alle 21.20 su Rai 2. In questo episodio, un omicidio scuote il mondo del calcio femminile, mentre l’ispettore Mervin Parker e il suo team si trovano a dover districare una rete di segreti e rivalità. A seguire, il pubblico potrà assistere allo spin-off Oltre il Paradiso, che presenta un nuovo caso per l’ispettore Humphrey Goodman. La serata promette di essere ricca di misteri e colpi di scena, ambientata tra il fascino tropicale di Saint-Marie e l’atmosfera più britannica dello spin-off.

La trama dell’episodio di delitti in paradiso

In questo episodio, l’ispettore Mervin Parker e la sua squadra affrontano un caso complesso: l’omicidio della giovane portiera Ines Mercedes, trovata morta negli spogliatoi durante una partita cruciale. Sebbene inizialmente il movente sembri assente, l’indagine rivela che dietro il talento sportivo di Ines si cela un intricato intreccio di segreti. Emergerà che la vittima aveva avuto una relazione con Grace Devon, sua rivale sia in campo che nella vita privata. La loro storia, interrotta bruscamente da Grace, lascia aperte molte domande.

Man mano che l’indagine avanza, si scopre una rete di errori e fraintendimenti. Brigitte Lewis, amica di Ines e figlia dell’allenatore, aveva inviato lettere minatorie anonime, temendo che Ines potesse influenzare le decisioni del padre riguardo ai ruoli in squadra. In un gesto di protezione, Grace aveva regalato a Ines una pistola per difendersi dalle minacce, ma questo atto di premura si rivela tragicamente fatale. La complessità delle relazioni tra i personaggi rende il caso ancora più avvincente, con segreti che emergono e tensioni che si intensificano.

Il passato di naomi thomas e il suo incontro con emmanuel warner

Nel frattempo, la sergente Naomi Thomas si trova a dover affrontare il proprio passato. L’ex fidanzato Emmanuel Warner, ora arbitro della partita, riappare nella sua vita proprio nel giorno dell’omicidio. La loro relazione si era conclusa in modo brusco quando Naomi aveva deciso di trasferirsi a Saint-Marie per concentrarsi sulla carriera, lasciando molte questioni irrisolte. Emmanuel, legato a un’altra donna, riaccende in lei emozioni sopite e ricordi di un amore mai dimenticato.

Durante l’indagine, Naomi si confida con Mervin, rivelando le sue insicurezze e il rimpianto per le scelte fatte. La sua vulnerabilità emerge in un contesto di tensione e malinconia, accentuato dalla consapevolezza che il commissario Selwyn Patterson si avvicina al momento del congedo dall’isola. Questo cambiamento imminente potrebbe alterare gli equilibri all’interno del team, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla trama.

Il cast della quattordicesima stagione

La quattordicesima stagione di Delitti in Paradiso vede la partecipazione di un cast consolidato. Don Gilet interpreta il detective Mervin Parker, mentre Shantol Jackson veste i panni della sergente Naomi Thomas. Shaquille Ali-Yebuah è l’agente Sebastian Rose e Don Warrington ricopre il ruolo del capo Selwyn Patterson. Kris Marshall torna nel ruolo dell’ispettore Humphrey Goodman, portando avanti la tradizione della serie di mescolare elementi di crime con una narrazione avvincente.

Oltre il paradiso: trama dell’episodio

Subito dopo Delitti in paradiso, il pubblico potrà seguire Oltre il Paradiso, dove un piromane semina il panico a Shipton Abbott, nel Devonshire, prendendo di mira tre attività commerciali. Questo episodio richiama in modo bizzarro la favola dei Tre porcellini. Nel frattempo, il personaggio di Martha si trova a riflettere su questioni importanti, aggiungendo un ulteriore strato di profondità alla narrazione. La serata si preannuncia ricca di suspense e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

