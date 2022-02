Hulu ha rilasciato un nuovo poster e un teaser trailer per il suo prossimo film thriller psicologico “Deep Water” con Ben Affleck e Ana de Armas.

Deep Water: trasposizione cinematografica dalla regina del noir statunitense

“Deep Water” è un adattamento dell’omonimo romanzo del 1957 della scrittrice statunitense Patricia Highsmith.

La narrazione segue la vicenda di Vic e Melinda Van Allen, interpretati rispettivamente da Affleck e de Armas, che si trovano prigionieri di un matrimonio senza amore. Volendo evitare il divorzio con tutte le sue conseguenze, la coppia stringe un accordo nel quale Vic concede a Melinda la possibilità di avere diverse relazioni a patto che la loro famiglia sia tenuta insieme. Sebbene inizialmente l’accordo sembri semplice e pacifico, la gelosia di Vic prende sempre più il sopravvento, spingendo la coppia a fare pericolosi giochi mentali l’uno con l’altro, includendo anche le persone intorno a loro che ne devono affrontare il peggio che ne deriva.

Un trailer sorprendente fin dalle prime battute

Il nuovo teaser trailer non dura molto, ma il suo minuto e 18 secondi, è più che necessario per catturare quella sensazione di conflitto crescente e inquieto che ribolle sotto la superficie tra i suoi due personaggi. È profonda e ben ramificata quella sensazione di suspense che dà già un tono a ciò che gli spettatori potranno aspettarsi dal film completo. Il trailer vede Melinda fare domande a Vic per assicurarsi il suo amore, per poi affermare che c’è qualcosa di sbagliato in lei. Le ultime battute del trailer si riempiono con le parole di Vic che risponde con un gelido: “C’è qualcosa di sbagliato anche in me”.

“Deep Water” è diretto da Adrian Lyne (“Unfaithful – L’amore infedele”) e Jacob’s Ladder, con la sceneggiatura scritta da Sam Levinson e debutterà il 18 marzo in esclusiva su Hulu.

Davide Cesaretti

15/02/2022