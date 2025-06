Dedalus: il film che esplora il lato oscuro della nostra ossessione digitale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un nuovo film, intitolato Dedalus, si prepara a debuttare nelle sale italiane il 10 aprile 2025. Questo lungometraggio, diretto da Gianluca Manzetti, promette di offrire una riflessione profonda sulle conseguenze della nostra dipendenza dai social media e sull’impatto che questa ha sulle relazioni umane. Con un mix di thriller distopico e revenge movie, Dedalus si propone di mettere in luce le derive sociali e morali di un’epoca in cui l’immagine online spesso supera la realtà.

Trama e ambientazione di Dedalus

Dedalus è ambientato in un futuro prossimo, che riflette inquietantemente il nostro presente. La storia ruota attorno a sei creators, Michele, Tiziana, Leo, Antonella, Filippo e Belinda, scelti per partecipare a un innovativo social game. Questo gioco, concepito per rivoluzionare il web 3.0, promette fama e ricchezze al vincitore. Tuttavia, i concorrenti si ritrovano rinchiusi in un’arena isolata, dove i giochi si trasformano in prove sempre più pericolose.

Ciò che inizia come una semplice competizione si evolve rapidamente in un incubo, rivelando la vera natura dei partecipanti. I ragazzi, inizialmente in competizione tra loro, diventano vittime e carnefici di un elaborato piano di vendetta. La trama di Dedalus invita a riflettere su come, in una società in cui ogni gesto può essere condiviso e giudicato in tempo reale, il confine tra bene e male diventi sempre più sfumato.

I protagonisti e il team creativo

Il film vanta un cast di attori emergenti e talentuosi. Luka Zunic, Matilde Gioli, Francesco Russo, Giulio Beranek, Giulia Elettra Gorietti e Stella Pecollo interpretano i sei protagonisti, mentre Gian Marco Tognazzi fa un’apparizione speciale. La sceneggiatura è frutto del lavoro di un team di scrittori composto da Vincenzo Alfieri, Nicola Barnaba, Roberto Cipullo e Francesco Maria Dominedò, che hanno saputo intrecciare una narrazione avvincente e provocatoria.

La scelta di un cast giovane e fresco è in linea con il tema del film, che affronta le dinamiche dei creators e la loro interazione con il mondo digitale. Dedalus non è solo un thriller, ma un affresco crudo delle relazioni umane nell’era della sovraesposizione digitale, dove l’ossessione per la visibilità può portare a conseguenze devastanti.

Il trailer ufficiale di Dedalus

Per chi desidera avere un assaggio di ciò che Dedalus ha da offrire, è disponibile il trailer ufficiale del film. Questo breve video riesce a catturare l’atmosfera tesa e inquietante della pellicola, promettendo un’esperienza cinematografica intensa e coinvolgente. Gli spettatori possono aspettarsi un viaggio emozionante che li porterà a riflettere sulle proprie interazioni nel mondo digitale e sulle scelte che compiono quotidianamente.

Con l’arrivo di Dedalus nelle sale, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in una storia che non solo intrattiene, ma stimola anche una profonda riflessione su temi attuali e rilevanti.

