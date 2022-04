“Decision to Leave” di Park Chan-wook acquisito da Mubi

Il film in concorso al Festival di Cannes “Decision to Leave” di Park Chan-wook, che tutti ricordiamo per aver diretto “Old Boy”, è stato acquisito da Mubi.

Decision to Leave: un giallo per Mubi

È stato appena annunciato che “Decision to Leave”, diretto dall’acclamato regista sudcoreano Park Chan-wook , è stato acquisito dal servizio di streaming di film indipendenti Mubi. Il piano è di distribuire il film nelle sale prima di un’uscita in streaming esclusivamente su Mubi. “Decision to Leave” sarà presentato in Concorso in anteprima mondiale a maggio al Festival di Cannes e uscirà nelle sale sudcoreane a giugno. La pellicola è un giallo che ha per protagonista un detective che si addentra in un mondo soprannaturale quando si innamora della principale sospettata nella sua ultima indagine per omicidio. Il film è interpretato da Tang Wei, Park Hae-il, Lee Jung-hyun, Vai Kyung-pyo e Park Yong-woo.

“Decision to Leave” è co-scritto da Park e Jeong Seo-kyeong. Quest’ultimo ha collaborato con il regista per la realizzazione di diversi lavori, tra cui: “Sono un cyborg, ma va bene” (2006) “Thirst” (2009) e “The Handmaiden”. “Decision to Leave” è prodotto da Moho Films, che ha prodotto molti altri film di Park, ed è presentato da CJ ENM, lo studio di “Parasite”.

Park Chan-wook, un cineasta di valore

Park Chan-wook è il grande cineasta che co-scritto e diretto il capolavoro “Oldboy”, che in realtà era vagamente basato su un manga giapponese con lo stesso nome. Il film è stato un successo sia di critica che finanziario al momento della sua uscita nel 2003 e da allora è diventato un vero e proprio cult. Spike Lee ha diretto un remake americano del film, uscito nel 2013.

“Oldboy” è la seconda pellicola della “Trilogia della vendetta”, iniziata con “Mr. Vendetta” e terminata con “Lady Vendetta”. Tutti e tre i film hanno temi simili, ma le loro trame non sono collegate. Park ha anche diretto il film in lingua inglese “Stoker”, con Mia Wasikowska e Nicole Kidman. Park ha anche diretto tutti e sei gli episodi della mini serie thriller della BBC “La tamburina”, con Michael Shannon, Florence Pugh e Alexander Skarsgård. Attualmente il regista si sta preparando per dirigere la serie, adattamento “The Sympathizer”, un romanzo del 2015 che ha vinto il Premio Pulitzer 2016 per la narrativa.

Roberta Rosella

28/04/2022