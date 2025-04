Debutto in streaming di A Complete Unknown: il biopic su Bob Dylan arriva su Disney+

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

A pochi mesi dalla sua presentazione nelle sale cinematografiche italiane, il film A Complete Unknown, diretto da James Mangold e dedicato ai primi anni della carriera di Bob Dylan, è pronto a sbarcare in streaming. Con un brillante Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista, il biopic ha già suscitato un notevole interesse tra gli appassionati di cinema e musica. La pellicola sarà disponibile su Disney+ a partire dal 7 maggio 2025, offrendo così un’opportunità imperdibile per tutti gli abbonati della piattaforma.

Dettagli sul debutto in streaming

A Complete Unknown, prodotto da Searchlight Pictures, ora sotto l’egida della Disney, sarà accessibile in esclusiva per gli utenti di Disney+ dal 7 maggio 2025. Questo film ha già attirato l’attenzione del pubblico e della critica, grazie alla sua narrazione avvincente e alla performance di Chalamet, che riesce a catturare l’essenza di un giovane Bob Dylan. La disponibilità in streaming rappresenta un’importante occasione per coloro che non hanno avuto la possibilità di vederlo al cinema, permettendo di esplorare la vita e le influenze musicali di uno dei più iconici cantautori della storia.

Uscita in home video

Oltre al debutto su Disney+, A Complete Unknown sarà disponibile anche in formato bluray. L’edizione home-video, distribuita da Eagle Pictures, sarà in commercio a partire dal 22 maggio 2025. Questa versione offrirà agli appassionati la possibilità di godere del film anche a casa, con la qualità visiva e sonora tipica dei supporti fisici. L’uscita in bluray rappresenta un’opzione interessante per i collezionisti e per chi desidera approfondire ulteriormente la storia di Bob Dylan attraverso contenuti extra e materiali inediti.

Riconoscimenti e temi trattati

A Complete Unknown ha ricevuto otto nomination agli Oscar, tra cui quelle per miglior film, miglior regista e miglior attore protagonista. La pellicola si distingue per la sua capacità di esplorare non solo la carriera di Bob Dylan, ma anche le relazioni che ha intrattenuto con altri artisti della scena folk, come Woody Guthrie, interpretato da Scoot McNairy, e Pete Seeger, interpretato da Edward Norton. Il film mette in luce anche la sua interazione con figure emblematiche come Joan Baez e Johnny Cash, sottolineando l’impatto che Dylan ha avuto sulla musica e sulla cultura popolare.

Un momento cruciale del film è rappresentato dalla storica esibizione elettrica di Dylan al Newport Folk Festival, un evento che ha segnato un punto di svolta nel panorama musicale, cambiando per sempre la percezione del folk. A Complete Unknown non è solo un biopic, ma un viaggio attraverso un’epoca e un movimento che hanno influenzato generazioni di artisti e appassionati di musica.

Con l’arrivo di A Complete Unknown su Disney+ e in bluray, gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi nella vita di Bob Dylan e di scoprire le storie che hanno contribuito a formare la sua leggenda.

