Debutto in streaming de L’estate dei segreti perduti: la nuova serie thriller su Prime Video

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La nuova serie thriller L’estate dei segreti perduti, ispirata al romanzo di E. Lockhart, è pronta a fare il suo debutto su Prime Video il 18 giugno. Con un cast di attori talentuosi e una trama avvincente, la serie promette di catturare l’attenzione degli spettatori, offrendo un mix di mistero e intrighi. Scopriamo insieme i dettagli di questa attesa produzione.

La trama avvincente di L’estate dei segreti perduti

L’estate dei segreti perduti racconta la storia di Cadence Sinclair Eastman, interpretata da Emily Alyn Lind, nota per il suo ruolo in Gossip Girl. La trama si sviluppa attorno a Cadence e ai suoi amici, un gruppo affiatato soprannominato “I Bugiardi“, mentre trascorrono le loro estati su un’isola privata appartenente al nonno, situata nel New England. I Sinclair, una famiglia che incarna l’aristocrazia americana, sono noti per la loro bellezza, la loro ricchezza e il forte legame che li unisce. Tuttavia, la vita di Cadence subisce una svolta drammatica a causa di un misterioso incidente che la segna profondamente.

Nel trailer, Cadence esprime il suo desiderio di conoscere la verità su quanto accaduto: “L’estate scorsa mi è successo qualcosa di terribile, ma nessuno mi dice cosa. Quando hai sfiorato la morte, vuoi delle risposte”. Questo desiderio di verità sembra mettere in discussione le fondamenta della sua cerchia di amici, suggerendo che ognuno di loro nasconde segreti inconfessabili. La tensione cresce mentre i “Bugiardi” si trovano a dover affrontare le conseguenze delle loro azioni e le bugie che hanno costruito nel tempo.

Un cast di talento per un drama intrigante

Il cast di L’estate dei segreti perduti è composto da attori di grande esperienza e talento. Oltre a Emily Alyn Lind, troviamo Candice King, ex star di The Vampire Diaries, che interpreta una delle sorelle di Cadence. Mamie Gummer, conosciuta per il suo ruolo in The Good Wife, interpreta l’altra sorella, mentre Caitlin FitzGerald, famosa per Masters of Sex, assume il ruolo della madre di Cadence.

Il patriarca della famiglia Sinclair è interpretato da David Morse, noto per il suo lavoro in Outsiders, mentre Rahul Kohli, celebre per la sua partecipazione a iZombie, arricchisce il cast con il suo personaggio. I migliori amici di Cadence, che completano il gruppo dei “Bugiardi“, sono interpretati da Shubham Maheshwari, Esther MacGregor e Joseph Zada, nei ruoli rispettivamente di Gat, Mirren e Johnny. Questo ensemble di attori promette di dare vita a una narrazione ricca di emozioni e colpi di scena.

La produzione e il team creativo

L’estate dei segreti perduti è scritta e prodotta da Julie Plec, co-ideatrice di The Vampire Diaries, e Carina Adly MacKenzie, nota per il suo lavoro su The Originals e come ideatrice di Roswell, New Mexico. La combinazione delle loro esperienze nel genere thriller e drama giovanile offre una solida base per una serie che si preannuncia avvincente.

La serie, composta da otto episodi, sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 18 giugno, permettendo agli spettatori di immergersi completamente nella storia di Cadence e dei suoi amici. Con la sua ambientazione intrigante e una trama ricca di misteri, L’estate dei segreti perduti si propone come un guilty pleasure estivo da non perdere per gli amanti del genere.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!