Debutto di “Chi può batterci”: il nuovo game show di Marco Liorni su Rai 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 7 giugno 2025, alle 21:25, Rai 1 presenterà “Chi può batterci”, un innovativo game show condotto da Marco Liorni. Questo programma, registrato negli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, promette di intrattenere il pubblico con sfide coinvolgenti tra una squadra di celebrità e il pubblico presente in studio. La formula del gioco combina prove di intelligenza, abilità e cultura generale, rendendo ogni puntata un evento da seguire.

Il format del programma

“Chi può batterci” si distingue per il suo approccio interattivo, dove gli spettatori non sono semplici telespettatori, ma diventano protagonisti attivi. La competizione si svolge tra una squadra di sei celebrità e il pubblico, che avrà l’opportunità di sfidare i vip in una serie di prove. Marco Liorni, oltre a presentare il programma, ricopre anche il ruolo di capitano della squadra dei vip, rendendo il suo coinvolgimento ancora più significativo.

Il gioco è strutturato in sei prove, ognuna dedicata a una materia specifica, che spaziano dalla cultura generale a sfide di abilità. Durante ogni prova, un membro della squadra di Liorni si presenta come portavoce, cercando di accumulare il punteggio più alto possibile per il proprio team. Alla fine delle sei manche, il concorrente più abile del pubblico avrà l’opportunità di sfidare i membri della squadra dei vip uno dopo l’altro. Se il concorrente riesce a prevalere, avrà la possibilità di vincere un jackpot, rendendo la competizione ancora più avvincente.

I protagonisti della prima puntata

Nella puntata inaugurale del 7 giugno, la squadra dei vip sarà composta da nomi noti del panorama dello spettacolo italiano. Tra i membri ci saranno:

Gloria Guida , attrice e conduttrice televisiva, nota per il suo carisma e la sua esperienza nel mondo dello spettacolo.

, attrice e conduttrice televisiva, nota per il suo carisma e la sua esperienza nel mondo dello spettacolo. Max Tortora , comico e attore, famoso per il suo umorismo e le sue performance coinvolgenti.

, comico e attore, famoso per il suo umorismo e le sue performance coinvolgenti. Samira Lui , modella e conduttrice, che porta con sé un fascino unico e una presenza scenica di grande impatto.

, modella e conduttrice, che porta con sé un fascino unico e una presenza scenica di grande impatto. Rita Rusic , produttrice cinematografica, che ha contribuito a numerosi successi nel settore.

, produttrice cinematografica, che ha contribuito a numerosi successi nel settore. Massimo Ghini, attore di grande talento, noto per la sua versatilità e le sue interpretazioni memorabili.

Questi cinque vip, insieme a Marco Liorni, formeranno una squadra affiatata, pronta a mettersi alla prova contro il pubblico in studio. La presenza di queste personalità rende il programma ancora più intrigante, attirando l’attenzione di un vasto pubblico.

Un’opportunità per il pubblico

“Chi può batterci” rappresenta un’occasione unica per il pubblico presente in studio di interagire con le celebrità in un contesto ludico e divertente. Il format del programma è progettato per coinvolgere non solo i partecipanti in studio, ma anche i telespettatori da casa, che possono immedesimarsi nei concorrenti e sostenere i propri beniamini. Questo aspetto interattivo del programma potrebbe trasformare ogni puntata in un evento emozionante, dove il pubblico si sente parte integrante del gioco.

Con la sua miscela di competizione e intrattenimento, “Chi può batterci” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti dei game show e per chi desidera vivere un’esperienza coinvolgente e divertente. La sfida tra celebrità e pubblico potrebbe rivelarsi un grande successo, contribuendo a rinnovare l’interesse per questo genere televisivo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!