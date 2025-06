Debutto di Belve Crime: i quattro ospiti tra omicidi e collaborazioni con la giustizia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Martedì sera, su Rai Due, andrà in onda la prima puntata di “Belve Crime“, un programma che si preannuncia ricco di storie inquietanti e rivelazioni. Tra gli ospiti, spicca il nome di Massimo Bossetti, detenuto dal 2014 per l’omicidio di Yara Gambirasio. Tuttavia, il programma non si limiterà a lui: Francesca Fagnani intervisterà anche altre tre figure di spicco legate a crimini e collaborazioni con la giustizia. Tra questi, Mario Maccione, ex membro delle Bestie di Satana, Eva Mikula, che ha contribuito all’arresto della banda della Uno Bianca, e Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia contro il clan degli Spada.

Chi è Tamara Ianni

Tamara Ianni è una figura centrale nella lotta contro la criminalità organizzata. Collaboratrice di giustizia tra il 2015 e il 2016, ha fornito testimonianze decisive contro il clan degli Spada, noto per le sue attività illecite a Nuova Ostia. Grazie alle sue dichiarazioni, sono stati arrestati 32 membri della famiglia criminale, contribuendo a smantellare un’organizzazione che gestiva anche un giro di slot machine a Roma. I suoi racconti hanno rivelato che le macchinette nei bar erano controllate da Giovanni Galleoni, soprannominato Baficchio, e che gli Spada avevano preso il controllo del mercato.

Tuttavia, la sua scelta di collaborare con la giustizia ha avuto conseguenze drammatiche. Nel 2018, un attentato mirato ha colpito la sua famiglia: una bomba artigianale è esplosa vicino alla loro abitazione, un chiaro segnale della vendetta dei clan. Tamara ha dimostrato un coraggio straordinario, affrontando il rischio di ritorsioni per garantire giustizia e sicurezza alla comunità. La sua storia è un esempio di come la collaborazione con le forze dell’ordine possa avere un impatto significativo nella lotta contro la criminalità.

Chi è Eva Mikula

Eva Mikula, originaria della Transilvania, ha vissuto un’esperienza drammatica che l’ha portata a diventare una testimone chiave nella cattura di uno dei gruppi criminali più temuti in Italia: la banda della Uno Bianca. Dopo essersi trasferita in Ungheria, ha incontrato Fabio Savi, un camionista che si è rivelato essere un membro della banda. Inizialmente attratta da una vita che sembrava idilliaca, Eva ha presto scoperto la vera natura del suo compagno e le atrocità commesse dalla banda, che ha seminato terrore tra l’Emilia Romagna e le Marche dal 1987.

La banda della Uno Bianca è responsabile di 103 azioni criminali, 114 feriti e 24 morti, accumulando un bottino di 2,5 miliardi di lire attraverso rapine e omicidi. Dopo anni di silenzio e paura, Eva ha deciso di rompere il suo isolamento, contattando prima un amico giornalista ungherese e poi le autorità italiane. Le sue informazioni hanno permesso di ricostruire le attività criminali della banda, contribuendo così alla cattura dei suoi membri e all’arresto di molti dei responsabili delle violenze.

Chi è Mario Maccione

Mario Maccione è un ex membro delle Bestie di Satana, una setta che ha lasciato un segno indelebile nella cronaca nera italiana degli anni ’90 e 2000. La setta è stata coinvolta in tre omicidi e in una serie di atti violenti che hanno portato a una persona a togliersi la vita. Maccione, il più giovane del gruppo, era considerato un medium, capace di comunicare con entità spirituali. La sua condanna a 19 anni di carcere, di cui solo 13 scontati, è stata segnata da un percorso di riflessione e cambiamento.

Liberato nel 2017, Maccione ha intrapreso un nuovo cammino, dedicandosi ad aiutare persone in difficoltà. Ha scritto un libro intitolato “Cambio vita“, in cui racconta la sua trasformazione e le esperienze traumatiche che ha vissuto. Oggi, offre supporto a chi affronta situazioni simili a quelle che lui stesso ha superato. La sua testimonianza è un esempio di come sia possibile ricostruire la propria vita dopo aver vissuto nel buio, trasformando il dolore in un’opportunità per aiutare gli altri.

Il debutto di “Belve Crime” promette di portare alla luce storie di vita straordinarie, rivelando il lato oscuro della criminalità e il coraggio di chi ha scelto di opporsi a essa.

