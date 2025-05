Debutti estivi su Disney+: Alien, The Bear e The Lowdown tra le novità più attese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’arrivo dell’estate, Disney+ si prepara a lanciare alcuni dei titoli più attesi del panorama televisivo. Tra le novità spiccano due produzioni che promettono di catturare l’attenzione degli spettatori: “Alien: Pianeta Terra”, la prima serie ambientata nell’universo di Alien a svolgersi sulla Terra, e la quarta stagione di “The Bear”, acclamata serie che ha già conquistato numerosi premi. A queste si aggiunge “The Lowdown”, una nuova opera di Sterlin Harjo, che vedrà Ethan Hawke protagonista. Scopriamo insieme le date di uscita e i dettagli di queste attese produzioni.

The Bear 4: data di uscita e cast

La quarta stagione di “The Bear” debutterà giovedì 26 giugno su Disney+ Italia, con tutti e dieci gli episodi disponibili sin dal primo giorno. La serie, che ha ottenuto un grande successo e ben 11 Emmy per la sua seconda stagione, continua a seguire le avventure di Carmen “Carmy” Berzatto, interpretato da Jeremy Allen White, insieme a Sydney Adamu, interpretata da Ayo Edebiri, e Richard “Richie” Jerimovich, interpretato da Ebon Moss-Bachrach. I protagonisti si trovano a dover affrontare nuove sfide mentre cercano di elevare il ristorante “The Bear” a un nuovo livello di eccellenza.

Il cast della nuova stagione include anche Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, con la partecipazione di Oliver Platt e Molly Gordon in ruoli ricorrenti. Le aspettative per questa nuova stagione sono elevate, dato il successo delle precedenti, e i fan sono ansiosi di scoprire quali nuove sfide e dinamiche si presenteranno ai personaggi.

Alien: Pianeta Terra: trama e dettagli

“Alien: Pianeta Terra” farà il suo debutto mercoledì 13 agosto, portando gli spettatori nel 2120, in un mondo dominato da cinque megacorporazioni. La serie, diretta da Noah Hawley, noto per il suo lavoro su “Fargo” e “Legion”, introduce un universo in cui umani, sintetici e cyborg convivono, ma la situazione cambia drasticamente con l’arrivo di ibridi, esseri dotati di coscienza umana e corpo robotico.

La trama si sviluppa attorno a un incidente che coinvolge la nave di ricerca spaziale USCSS Maginot, che si schianta sulla Terra. Wendy, interpretata da Sydney Chandler, e un gruppo di soldati si trovano a fronteggiare una minaccia che potrebbe rivelarsi fatale per il pianeta. La sinossi ufficiale rivela che la Terra è governata da cinque compagnie: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. In questo contesto, il giovane CEO della Prodigy Corporation presenta un innovativo progresso tecnologico: gli ibridi. Il primo prototipo, Wendy, segna un cambiamento epocale nella corsa verso l’immortalità, ma la scoperta di misteriose forme di vita metterà a dura prova la loro esistenza.

Il cast della serie include nomi noti come Timothy Olyphant nel ruolo di Kirsh, Alex Lawther come Hermit, e Samuel Blenkin nel ruolo di Boy Kavalier, tra gli altri. Le prime immagini rilasciate hanno già suscitato grande interesse tra i fan del franchise.

The Lowdown: la nuova serie di Sterlin Harjo

Un’altra attesa novità di Disney+ è “The Lowdown”, che sarà disponibile a livello internazionale dal 24 settembre, con un episodio rilasciato ogni settimana. La serie, precedentemente conosciuta come “The Sensitive Kind”, segue le avventure di Lee Raybon, un giornalista indipendente interpretato da Ethan Hawke. Lee è un uomo che cerca sempre la verità, anche quando questo lo porta a scontrarsi con situazioni pericolose e a mettere a rischio il suo rapporto con la figlia adolescente, Francis, interpretata da Ryan Kiera Armstrong.

Questa nuova serie promette di esplorare temi complessi e attuali, attraverso la lente di un protagonista che non teme di affrontare le difficoltà per scoprire la verità. La presenza di Ethan Hawke, attore di grande talento e versatilità, aggiunge ulteriore valore alla produzione, attirando l’attenzione di un pubblico ampio e variegato.

Con queste nuove uscite, Disney+ si conferma come un attore chiave nel panorama delle serie televisive, offrendo contenuti originali e di qualità per soddisfare le aspettative degli abbonati.

