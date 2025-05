Debutta su Rai 1 la versione americana di Doc: la serie che ha conquistato il pubblico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Martedì 20 maggio, Rai 1 accoglie la nuova versione americana di “Doc – Nelle tue mani“, la celebre serie italiana che ha reso Luca Argentero un volto noto nel ruolo del dottor Andrea Fanti. A cinque anni dal lancio della serie originale, il pubblico italiano avrà l’opportunità di scoprire questa rivisitazione, realizzata da Fox e interpretata da Molly Parker nel ruolo della dottoressa Amy Larsen.

Il successo della serie negli Stati Uniti

La versione americana di “Doc” ha già ottenuto un notevole riscontro negli Stati Uniti. L’episodio pilota, andato in onda il 17 gennaio, ha visto un incremento straordinario degli ascolti, passando da 2,2 milioni a oltre 15 milioni di spettatori in meno di due settimane. Questo risultato rappresenta il miglior debutto per Fox dai tempi di “9-1-1: Lone Star“, tanto da spingere la rete a rinnovare immediatamente la serie per una seconda stagione. Ora, il pubblico italiano potrà assistere a questa nuova interpretazione della storia, trasmessa sulla stessa rete che ha lanciato la serie originale prodotta da Lux Vide.

La trama di Doc, la serie tv americana

In questa nuova versione, il protagonista maschile lascia spazio a una figura femminile complessa: la dottoressa Amy Larsen, primario di Medicina Interna a Minneapolis. Dopo un grave incidente stradale, causato dalla stanchezza e dalla distrazione, Amy subisce un trauma cranico che le fa perdere otto anni di memoria. Al suo risveglio, è convinta di essere ancora sposata, ignara della morte del figlio e della fine del suo matrimonio, oltre ai profondi cambiamenti nei rapporti con i colleghi.

Hank Steinberg, lo showrunner, ha dichiarato che “in televisione siamo abituati a vedere uomini irrigidirsi dopo un trauma. Con Amy abbiamo voluto esplorare cosa succede quando una donna empatica e solare si ritrova improvvisamente chiusa, dura, quasi inaccessibile. È una prospettiva rara e potente”. Questo approccio offre una nuova dimensione al racconto, permettendo di esplorare le sfide emotive e psicologiche che la protagonista affronta.

Il cast di Doc, la serie tv 2025

Molly Parker interpreta il ruolo di Amy Larsen con una performance intensa e magnetica, capace di trasmettere la complessità emotiva del personaggio. Al suo fianco, un cast di attori di grande talento: Omar Metwally nel ruolo di Michael Hamda, direttore sanitario; Amirah Vann come Gina Walker, neuropsichiatra e confidente di Amy; Jon Ecker nei panni di Jake Heller, medico innamorato di Amy; e Scott Wolf in un ruolo di supporto.

La prima stagione della nuova versione americana di “Doc” è composta da dieci episodi, che Rai 1 trasmetterà in cinque serate. La serie mantiene l’impianto narrativo originale, equilibrando la componente medicale, con i casi clinici della settimana, e una forte dimensione drammatica e psicologica, costruita attraverso flashback e indagini nella memoria perduta della protagonista. La narrazione alterna presente e passato , intrecciando relazioni sentimentali e dinamiche professionali familiari al pubblico italiano.

L’adattamento e il riconoscimento internazionale

Ideata da Jan Maria Michelini, Viola Rispoli e Francesco Arlanch, “Doc – Nelle tue mani” è stata venduta in oltre 85 Paesi, diventando uno dei maggiori successi dell’industria televisiva italiana degli ultimi anni. L’adattamento americano, curato da Hank Steinberg e Barbie Kligman , rappresenta un importante riconoscimento. Non si tratta di una semplice copia, ma di una rivisitazione profonda che riesce a rielaborare i temi universali della serie originale, come la perdita, la rinascita e le seconde possibilità, con uno sguardo nuovo e contemporaneo. Si configura così come un medical drama con sfumature da thriller.

Quando va in onda Doc in Italia

L’appuntamento con “Doc” è fissato per martedì 20 maggio in prima serata su Rai 1, proseguendo per altre quattro serate. Questa rappresenta un’occasione imperdibile per i fan della serie originale, che potranno confrontare le due versioni, apprezzando le affinità e scoprendo le differenze. Sarà un nuovo viaggio emotivo tra corsie d’ospedale, conflitti interiori e la lotta per ritrovare sé stessi. Dalla Milano di Andrea Fanti alla Minneapolis di Amy Larsen, “Doc” torna a toccare il cuore degli spettatori, mantenendo vivo il battito della narrazione.

