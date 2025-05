Debutta su Disney+ il documentario che svela i segreti di “Lo squalo” di Steven Spielberg

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Un nuovo documentario intitolato “Jaws @ 50” farà il suo debutto in streaming su Disney+ l’11 luglio 2025, offrendo uno sguardo approfondito sulla creazione di uno dei film più iconici della storia del cinema, “Lo squalo“. Questo film, uscito nel 1975, non solo ha segnato un’epoca, ma ha anche plasmato il concetto di blockbuster moderno, influenzando generazioni di cineasti e spettatori.

Un capolavoro senza tempo

“Lo squalo” è molto più di un semplice film horror; è un’opera che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico. Con la sua uscita il 20 giugno 1975, il film ha introdotto il pubblico a una nuova forma di intrattenimento, generando un vero e proprio culto attorno ai predatori marini. La pellicola, diretta da Steven Spielberg e basata sul romanzo di Peter Benchley, ha dato vita a un genere che ha ispirato innumerevoli sequel e imitazioni, consolidando la sua posizione come uno dei migliori film di sempre, secondo critici e appassionati.

Il documentario “Jaws @ 50” si propone di esplorare non solo la realizzazione del film, ma anche il suo impatto culturale e sociale. Attraverso interviste con Spielberg stesso e con figure di spicco del cinema, il documentario si addentra nei retroscena della produzione, rivelando aneddoti e sfide affrontate durante le riprese. La pellicola ha infatti rivoluzionato il modo di fare cinema, stabilendo nuovi standard per la promozione e la distribuzione dei film.

Celebrazioni per un anniversario speciale

Il cinquantesimo anniversario di “Lo squalo” è un’occasione per celebrare non solo il film, ma anche il suo lascito. Diverse iniziative sono state organizzate in tutto il mondo per commemorare questo traguardo. “Jaws @ 50” rappresenta una delle celebrazioni più significative, promettendo di rivelare “la storia segreta definitiva” di un film che ha cambiato per sempre il volto di Hollywood. Il documentario si avvale di filmati d’archivio rari e di testimonianze di esperti nel campo della cinematografia e della biologia marina, offrendo una prospettiva unica su come “Lo squalo” abbia influenzato la conservazione degli squali e l’immaginario collettivo.

In questo contesto, il documentario non si limita a raccontare la storia di un film, ma si propone di esplorare il suo impatto duraturo sulla cultura popolare e sulla percezione degli squali. La pellicola ha infatti contribuito a sensibilizzare il pubblico riguardo alla necessità di proteggere questi animali, dando vita a un movimento di conservazione che continua a prosperare.

Disponibilità e ulteriori contenuti

“Lo squalo” è attualmente disponibile per lo streaming su NOW e può essere noleggiato o acquistato su varie piattaforme digitali. Inoltre, su Netflix è presente un interessante videosaggio di Sasha Stone intitolato “Summer of the Shark“, parte della serie “Voir“. Questo saggio analizza in modo personale e coinvolgente l’impatto che il film di Spielberg ha avuto sull’immaginario collettivo e sulla storia del cinema, offrendo un ulteriore spunto di riflessione per i fan e gli studiosi del settore.

Con l’arrivo di “Jaws @ 50“, gli appassionati di cinema avranno l’opportunità di scoprire nuovi dettagli su un film che ha segnato un’epoca e di riflettere sul suo significato nel contesto attuale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!