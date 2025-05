Deadpool 4: Retroscena e Regole di Bob Iger per il Film con Wolverine

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema è in fermento per l’arrivo di Deadpool 4, un film che promette di essere un crossover tra il noto anti-eroe e la X-Force. Questo progetto, atteso per la Fase 7 del franchise Marvel, ha già suscitato l’interesse degli appassionati. Recentemente, sono emersi dettagli interessanti riguardo a Deadpool & Wolverine, il primo film Marvel vietato ai minori, che ha segnato una svolta nel modo di raccontare storie all’interno dell’universo cinematografico Marvel.

La partecipazione di Bob Iger e le regole fondamentali

Ryan Reynolds, l’attore che interpreta Deadpool, ha condiviso alcune informazioni inedite durante il podcast “Conan O’Brien Needs A Friend“. Ha rivelato che Bob Iger, amministratore delegato della Disney, ha avuto un ruolo cruciale nella realizzazione di Deadpool & Wolverine. Iger ha stabilito due regole fondamentali che il film doveva seguire, senza eccezioni. La prima regola riguardava una battuta specifica che, secondo Iger, doveva essere rimossa. Reynolds ha raccontato un episodio in cui Iger, dopo aver visto il film, ha chiesto di eliminare una battuta che menzionava Topolino. L’attore ha risposto con sorpresa, spiegando che quella battuta era centrale per la trama del film.

Questa interazione mette in luce il delicato equilibrio tra la libertà creativa e le linee guida aziendali, specialmente quando si tratta di un marchio iconico come Disney. La battuta su Topolino, secondo Reynolds, era fondamentale per il film, tanto da definirla come il fulcro della storia. La richiesta di Iger ha quindi rappresentato una sfida significativa per il team creativo.

Le restrizioni su Bambi e la visione di Reynolds

Oltre alla questione di Topolino, Reynolds ha rivelato un’altra regola imposta da Iger: non fare battute su Bambi. Questo divieto è emerso dopo che la Disney aveva già rifiutato ben diciotto progetti precedenti, tra cui uno in cui Deadpool inseguiva il cacciatore che aveva ucciso la madre di Bambi. La risposta di Iger ha lasciato Reynolds perplesso, che ha cercato di far notare l’incoerenza tra le due regole. La risposta della Disney è stata chiara: nessuna battuta su Topolino e nessuna su Bambi.

Queste restrizioni evidenziano come la Disney stia cercando di mantenere un certo standard e un’immagine coerente, anche quando si tratta di progetti più audaci come Deadpool. L’approccio di Reynolds, che ha cercato di dimostrare che il film avrebbe potuto essere un successo commerciale, è emblematico della sua determinazione nel voler portare avanti la visione originale del personaggio.

Aspettative per Deadpool 4 e il futuro del franchise

Con l’uscita di Deadpool 4 all’orizzonte, i fan sono in attesa di scoprire come si svilupperà la trama e quali sorprese riserverà il film. Le dichiarazioni di Reynolds sui retroscena di Deadpool & Wolverine offrono uno sguardo interessante sulle dinamiche interne della produzione e sulle sfide creative che il team ha dovuto affrontare. La combinazione di umorismo e azione, tipica del franchise, si preannuncia ancora una volta come un elemento chiave, ma con l’aggiunta di un’attenzione particolare alle linee guida imposte dalla Disney.

In attesa di ulteriori dettagli, i fan possono già iniziare a speculare su come questi retroscena influenzeranno il prossimo capitolo della saga. Con la promessa di un film che unisce Deadpool e la X-Force, le aspettative sono alte e la curiosità cresce.

