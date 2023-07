Deadpool 3: un nuovo look per l’eroe mercenario

Mentre le riprese di Deadpool 3 procedono a ritmo sostenuto, emergono nuove immagini dal set che offrono un assaggio dell’attesissima entrata di Ryan Reynolds nel Marvel Cinematic Universe. Le foto rivelano il ritorno di volti familiari come Wolverine di Hugh Jackman e altri personaggi amati dai primi due film di Deadpool. Ma la vera sorpresa è il nuovo look del protagonista.

Deadpool 3: Un costume con un tocco MCU

Le foto dal set mostrano Reynolds in un costume che ricorda molto quello dei primi due film di Deadpool prodotti da Fox. Tuttavia, il costume di Deadpool per l’MCU presenta alcune differenze sottili, come un’area nera sotto il collo e meno cinghie rispetto al costume originale.

Nonostante queste modifiche, il personaggio mantiene il suo aspetto distintivo, portando con sé il suo stile unico dall’universo Fox all’MCU. I fan più attenti hanno notato che i colori del nuovo costume sembrano essere più vivaci rispetto a quelli dei film precedenti.

Deadpool 3: Perché il costume è quasi lo stesso?

Il costume di Deadpool è rimasto sostanzialmente lo stesso nei primi due film, a differenza di molti altri eroi dell’MCU che cambiano abito ad ogni apparizione. Questo perché il costume rosso e nero di Deadpool è diventato iconico per il personaggio, e non c’è bisogno di cambiarlo drasticamente per Deadpool 3.

Cosa sappiamo finora

Nonostante i dettagli precisi della trama di Deadpool 3 non siano ancora stati rivelati, si ipotizza che il film esplorerà il Multiverso. Questo permetterebbe ai Marvel Studios di integrare la serie di film di Deadpool, l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney, stabilendo che i film di Reynolds si svolgono in un universo separato.

Questo preserverebbe i film degli X-Men della Fox nel loro universo, permettendo a Deadpool e Wolverine di entrare e potenzialmente viaggiare nell’universo principale dell’MCU.

Sappiamo che Shawn Levy dirigerà Deadpool 3, con Rhett Reese e Paul Wernick, che hanno scritto i primi due film, a lavorare sulla sceneggiatura basata sui fumetti creati da Rob Liefeld. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha assicurato ai fan che Deadpool 3 manterrà la classificazione R, come i primi due film, rendendolo il primo film dello studio con tale classificazione. Deadpool 3 è previsto per l’8 novembre 2024.