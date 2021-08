Deadpool 3: le riprese cominceranno nel 2022 secondo Ryan Reynolds

I fans di “Deadpool 3” possono prendere un sospiro di sollievo perché proprio Ryan Reynolds ha affermato che ci sono molte possibilità che le riprese inizieranno l’anno prossimo. “Lo stiamo davvero sviluppando attivamente e lo stiamo mettendo in una buona forma.” ha affermato.

“Deadpool” avrà ancora un sequel

Mentre i fan della Marvel sono sempre desiderosi di saperne di più sui prossimi film MCU probabilmente l’unico progetto che ha suscitato il maggior interesse in questo momento è “Deadpool 3”. Quando la Disney ha acquisito la 20th Century Fox, c’erano alcune domande sul fatto che il franchise con Ryan Reynolds sarebbe stato trasferito nel Marvel Cinematic Universe. Il franchise di X-Men è caduto nel dimenticatoio, ma il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha annunciato che “Deadpool” sarebbe stato integrato nell’MCU e che ci sarebbe stato un altro sequel.

Le dichiarazioni di Ryan Reynolds

Durante la presentazione alla stampa del film “Free Guy” è stato chiesto a Reynolds quante sono le possibilità che “Deadpool 3” inizi le riprese in 2022. L’attore è stato un po’ riluttante a dare qualche certezza, ma ha fissato quelle possibilità a circa il 70%: “La percentuale di possibilità? Non lo so. Non ho potuto assegnare una percentuale a questo. Direi che è 50/50 forse? Lo stiamo davvero sviluppando attivamente e lo stiamo mettendo in una buona forma. In che diavolo di mese siamo? Agosto? ah l’anno prossimo? Probabilmente, direi il 70%“

Ryan Reynolds ha sottolineato che “non ha il senso del tempo“, ma ha fornito un promettente aggiornamento su come sta andando il processo di scrittura: “È un processo quotidiano. Scrivere è un po’ così, devi dedicare del tempo per farlo e andartene, e ci sto lavorando con le Molyneux, è stato grandioso. Sono incredibilmente talentuose e così intelligenti. Capiscono così tanto quel mondo e sanno come zigzagare quando tutti si aspettano uno zag, quindi è stato molto divertente“.

I Marvel Studios non hanno annunciato una data di uscita di “Deadpool 3”, e tanto meno un regista. Perciò sappiamo solo che è in fase di sviluppo e per la lavorazione ci vorrà ancora molto tempo. Allo stesso tempo però, è confortante sentire da Reynolds che ci sono progressi e che c’è una possibilità maggiore di zero che sarà davanti alle telecamere l’anno prossimo.

Francesca Reale

09/08/2021