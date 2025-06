David S. Goyer e il futuro di Batman: il consiglio di Nolan che ha segnato una generazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

David S. Goyer, noto per il suo lavoro nella trilogia del Cavaliere Oscuro e come sceneggiatore di Man of Steel, ha recentemente condiviso un aneddoto interessante riguardo al suo rapporto con Christopher Nolan. Questo racconto offre uno spunto di riflessione sul futuro del personaggio di Batman, specialmente in relazione all’interpretazione di Ben Affleck. Goyer ha rivelato che Nolan lo ha invitato a non scrivere i film successivi, per evitare di “confondere il pubblico”. Questo episodio mette in luce le dinamiche creative che hanno caratterizzato il mondo del cinema supereroistico negli ultimi anni.

L’eredità di Christopher Nolan e il Cavaliere Oscuro

A vent’anni dall’uscita di Batman Begins, un film che ha segnato una svolta nel genere dei supereroi, David S. Goyer riflette sul suo percorso professionale. Goyer ha avuto un ruolo cruciale nella creazione della trilogia del Cavaliere Oscuro, collaborando con Nolan per dare vita a una nuova visione del supereroe. La trilogia, composta da Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno, ha non solo ridefinito il personaggio di Batman, ma ha anche elevato il livello qualitativo dei film di supereroi, portando il pubblico a riconsiderare il genere.

Durante una recente intervista nel podcast Happy Sad Confused, Goyer ha rivelato che Nolan lo ha scoraggiato dal partecipare a nuovi progetti DC che avrebbero introdotto Ben Affleck come Batman. Secondo Nolan, l’introduzione di una nuova versione del personaggio avrebbe potuto disorientare il pubblico, suggerendo che la trilogia avesse già concluso il suo ciclo narrativo in modo soddisfacente. Questo consiglio, piuttosto che una critica, rappresenta un invito a preservare il valore di un’opera che ha già trovato il suo epilogo.

La transizione a Ben Affleck e le sfide narrative

Goyer aveva firmato un contratto triennale con Warner Bros. nel 2013, che prevedeva la scrittura di L’uomo d’acciaio, il suo seguito, noto poi come Batman v Superman, e un film sulla Justice League. Tuttavia, già in quel periodo, Nolan esprimeva preoccupazioni riguardo alla transizione da Christian Bale a Ben Affleck. Il passaggio da un’interpretazione oscura e complessa di Gotham a una narrazione che includeva battaglie cosmiche ha rappresentato una sfida significativa per i fan e per il pubblico in generale.

Goyer, pur avendo partecipato a questa transizione, sembra oggi condividere la visione di Nolan. Si è dichiarato “non più nel posto dei fumetti” e ha manifestato l’intenzione di esplorare altri generi. Questo cambiamento di direzione evidenzia come il mondo del cinema supereroistico stia evolvendo e come i creatori stiano cercando di trovare nuove strade per raccontare storie.

Un nuovo capitolo per David S. Goyer

Con una carriera che vanta successi come Blade e Ghost Rider: Spirit of Vengeance, Goyer sembra pronto a voltare pagina. Ha confessato che, sebbene una parte di lui pensi che sarebbe divertente tornare a scrivere per Blade, un’altra parte riconosce che ha già creato un’opera definitiva e che tornare indietro potrebbe essere un errore. Questa riflessione dimostra una maturità artistica e una consapevolezza del proprio lavoro.

In aggiunta, Goyer è attualmente impegnato nella produzione della seconda e ultima stagione di The Sandman, una serie Netflix ispirata all’opera di Neil Gaiman. La nuova stagione è attesa per il 3 luglio e rappresenta un commiato da un mondo narrativo che ha caratterizzato la sua carriera per oltre vent’anni. Goyer ha appreso una lezione importante da Nolan: alcune storie, quando sono state raccontate in modo efficace, meritano di rimanere chiuse, lasciando spazio a nuove narrazioni e prospettive.

