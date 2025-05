David Lowery porta sul grande schermo “Death in Her Hands” con Tilda Swinton protagonista

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il regista David Lowery sta attualmente lavorando a un nuovo progetto cinematografico intitolato “Death in Her Hands“, un adattamento del romanzo della scrittrice Ottessa Moshfegh. Questo film, prodotto dalla rinomata See-Saw Films, promette di essere un’opera intrigante, con una trama avvincente e un cast di alto profilo.

Tilda Swinton nel ruolo di Vesta Gul

Tilda Swinton, attrice di fama internazionale, sarà la protagonista del film, interpretando il personaggio di Vesta Gul. Recentemente, Swinton aveva annunciato l’intenzione di prendersi una pausa dalla recitazione, ma l’opportunità di lavorare con Lowery e di dare vita a questo personaggio l’ha convinta a tornare sul set. Vesta è una donna che, dopo la morte del marito, si ritrova a camminare nei boschi vicino a casa. Durante una di queste passeggiate, scopre un inquietante messaggio che recita: “Si chiamava Magda. Nessuno saprà mai chi l’ha uccisa. Non sono stato io. Ecco il suo cadavere”. Questo evento segna l’inizio di un’indagine che porterà Vesta a esplorare i misteri che la circondano, armata solo di una macchina fotografica, del suo cane Charlie e di una fervida immaginazione.

L’entusiasmo di David Lowery per il progetto

David Lowery ha condiviso il suo entusiasmo riguardo a questo nuovo progetto, esprimendo la sua ammirazione per l’opera di Moshfegh. “Sono un fan devoto di Ottessa Moshfegh, e la possibilità di portare ‘Death in Her Hands‘ sul grande schermo è stata, in un certo senso, un pretesto per ossessionarmi a lungo con la sua prosa. Ma ora la finzione è finita!” ha dichiarato il regista. Lowery è consapevole della sfida che comporta l’adattamento di un’opera così complessa e ricca di sfumature, ma si sente pronto ad affrontarla, supportato da un team di collaboratori di grande talento.

La produzione di See-Saw Films

La casa di produzione See-Saw Films è nota per la sua capacità di realizzare opere di alta qualità, avendo già lavorato a film di successo come “Il potere del cane“, “Il discorso del re” e “One Life“. La collaborazione con un regista come Lowery e un’attrice del calibro di Swinton rappresenta un ulteriore passo avanti nella loro missione di creare contenuti cinematografici significativi. La sceneggiatura, che nasce dall’adattamento del romanzo, è attesa con grande interesse, e il regista è convinto che Tilda Swinton saprà dare vita alla storia in modi sorprendenti.

“Death in Her Hands” si preannuncia come un film che non solo intratterrà il pubblico, ma che offrirà anche spunti di riflessione attraverso la sua trama avvincente e i personaggi complessi. Con la direzione di David Lowery e l’interpretazione di Tilda Swinton, questo progetto ha tutte le carte in regola per diventare un’opera memorabile nel panorama cinematografico contemporaneo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!