David Harbour riflette sul destino di Jim Hopper in Stranger Things: dalla morte apparente alla quinta stagione

Con l’imminente debutto della quinta e ultima stagione di Stranger Things, il pubblico si prepara a scoprire il destino di uno dei personaggi più amati della serie, Jim Hopper, interpretato da David Harbour. L’attore, candidato al Golden Globe, ha recentemente condiviso le sue impressioni sul percorso del suo personaggio, rivelando come inizialmente fosse convinto che Hopper avrebbe avuto una vita breve, scomparendo già nella prima stagione.

Il percorso di Jim Hopper: da eroe a vittima

David Harbour ha espresso la sua sorpresa per la longevità del suo personaggio, soprattutto considerando le circostanze drammatiche che lo hanno circondato. Nel finale della terza stagione, Hopper sembra affrontare una morte eroica, sacrificandosi per chiudere un portale segreto aperto dai russi nel Sottosopra, un momento che ha colpito profondamente i fan. “Penso che i fan fossero affascinati dalla bellezza del momento della sua morte”, ha dichiarato Harbour in un’intervista a GQ UK. “Era così toccante che credo quasi non volessero che fosse vivo”.

Tuttavia, la quarta stagione ha rivelato che Hopper è sopravvissuto, ritrovandosi in un campo di prigionia russo. Questo colpo di scena ha suscitato una reazione mista tra i fan, alcuni dei quali erano scettici riguardo al suo ritorno. Harbour ha riconosciuto che il finale della terza stagione aveva un impatto emotivo così forte che molti spettatori avrebbero preferito che il personaggio rimanesse nel ricordo.

Le aspettative per la quinta stagione

Con l’uscita della quinta stagione prevista su Netflix nei prossimi mesi, i creatori della serie, Matt e Ross Duffer, hanno promesso un’esperienza cinematografica senza precedenti. “Abbiamo trascorso un anno intero a filmare questa stagione. Alla fine, avevamo catturato oltre 650 ore di girato”, ha rivelato Ross Duffer. Questo impegno ha portato a una stagione che si preannuncia come la più ambiziosa fino ad ora, descritta dai Duffer come “otto film”.

Noah Schnapp, che interpreta Will Byers, ha aggiunto ulteriore suspense, anticipando un finale che potrebbe lasciare il pubblico in lacrime. “Penso che le persone saranno realmente devastate. Nonostante sia stato triste, sono così elettrizzato all’idea di scoprire la reazione del mondo alla visione del finale perché piangeranno tutti, sarà triste”, ha affermato Schnapp.

La visione di David Harbour per Jim Hopper

Riflettendo sul suo personaggio, Harbour ha rivelato che inizialmente era convinto che Hopper dovesse affrontare un destino tragico già nella prima stagione. Dopo la rivelazione della morte della figlia a causa di un cancro, Hopper si era sentito in colpa per la sua esposizione all’agente Orange durante la guerra del Vietnam. “Ero convinto che la prima stagione si sarebbe dovuta concludere con Hopper morto suicida”, ha dichiarato l’attore. “Per me era l’unico modo in cui Hopper avrebbe potuto chiedere scusa a sua figlia”.

Questa riflessione mette in luce la complessità del personaggio di Hopper, che ha affrontato numerose sfide personali e traumi nel corso della serie. La sua evoluzione da sceriffo tormentato a eroe sacrificato ha catturato l’attenzione del pubblico, rendendolo uno dei personaggi più memorabili di Stranger Things.

Con l’ultima stagione all’orizzonte, i fan sono ansiosi di scoprire come si concluderà la storia di Jim Hopper e quali sorprese riserverà il finale di Stranger Things.

