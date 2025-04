David Harbour e Pedro Pascal: un legame di rivalità e collaborazione nell’Universo Marvel

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

David Harbour, noto per il suo ruolo di Red Guardian nell’Universo Cinematografico Marvel e per la sua interpretazione in Stranger Things, ha recentemente condiviso alcuni dettagli sulla sua lunga amicizia con Pedro Pascal. I due attori, che si conoscono da decenni, hanno una storia che affonda le radici nei loro inizi nel mondo dello spettacolo.

Un’amicizia che dura da decenni

Harbour ha rivelato a ET Now di conoscere Pedro Pascal da quando aveva solo 17 anni, quando entrambi frequentavano la Northwestern University. Durante un’audizione per uno spettacolo, Pascal ottenne il ruolo principale, lasciando Harbour con un sentimento di rivalità che ha perdurato nel tempo. “Era davvero talentuoso e attraente. Sono stato arrabbiato con lui per 30 anni”, ha commentato Harbour, sottolineando il mix di ammirazione e competizione che ha caratterizzato la loro relazione.

Questa lunga amicizia si è evoluta nel corso degli anni, passando da una rivalità giovanile a una collaborazione professionale. Nel 2022, è stato annunciato che i due avrebbero lavorato insieme a una serie limitata per HBO e Max, intitolata My Dentist’s Murder Trial. La serie, basata su un articolo del New Yorker, vedrà Pascal nei panni del dottor Gilberto Nunez, accusato dell’omicidio del suo amico Thomas Kolman, interpretato da Harbour. Attualmente, il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma i fan sono già entusiasti di vedere i due attori riunirsi sullo schermo.

Da rivali a colleghi nell’Universo Marvel

David Harbour ha fatto il suo ingresso nell’Universo Marvel nel 2021, interpretando Alexei Shostakov, noto come Red Guardian, in Black Widow. Questo personaggio, padre adottivo di Natasha Romanoff e Yelena, ha permesso a Harbour di mostrare il suo talento in un contesto di supereroi, un genere che ha catturato l’immaginazione del pubblico. La sua interpretazione ha ricevuto consensi e ha aperto la strada a ulteriori opportunità nel Marvel Cinematic Universe.

Recentemente, Harbour ha ripreso il suo ruolo in Thunderbolts, un film che unisce alcuni dei più noti antieroi della Marvel in una missione per salvare il mondo. Questo progetto ha suscitato grande interesse tra i fan, non solo per la trama, ma anche per il cast variegato che include diversi personaggi iconici dell’universo Marvel.

D’altra parte, Pedro Pascal sta per fare il suo debutto nel MCU interpretando Reed Richards, conosciuto come Mister Fantastic, nel film I Fantastici 4: Gli Inizi. Questa pellicola, ambientata in una realtà alternativa rispetto a quella principale, rappresenta un’importante aggiunta alla saga Marvel e segna un nuovo capitolo per l’attore, che ha già conquistato il pubblico con ruoli in altre produzioni di successo.

Le date di uscita e le aspettative

Thunderbolts è uscito nelle sale italiane il 30 aprile 2025 e arriverà negli Stati Uniti il 2 maggio 2025. Questo film ha già generato aspettative elevate tra i fan, grazie alla combinazione di personaggi amati e a una trama avvincente. La critica ha già iniziato a recensire il film, con molte opinioni positive riguardo alla direzione e alle performance degli attori.

Per quanto riguarda I Fantastici 4, il film che introdurrà la Prima Famiglia di supereroi è previsto per il 23 luglio 2025. La pellicola promette di portare una nuova dimensione all’Universo Marvel, e l’interpretazione di Pascal come Mister Fantastic è attesa con grande curiosità. Con due attori di grande talento come Harbour e Pascal coinvolti in progetti così significativi, i fan possono aspettarsi un futuro luminoso per entrambi nell’industria cinematografica.

