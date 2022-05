David Duchovny nell’adattamento del suo romanzo “Bucky F*cking Dent”

David Duchovny interpreterà un padre il cui figlio sta morendo.

L’attore sta trasformando uno dei suoi libri in un film. Secondo Variety, Duchovny reciterà, dirigerà e scriverà un adattamento del suo libro “Bucky F*cking Dent”.

David Duchovny è meglio conosciuto per aver interpretato “Fox Mulder”

Il film si svolgerà a New York nel 1978. Duchovny interpreterà Marty, il padre del personaggio principale: Ted. Dopo aver appreso che suo padre sta morendo, Ted decide di tornare a casa e aiutare a prendersi cura di Marty. Spera di poter usare il tempo che ha lasciato con suo padre per avvicinarsi a lui. Marty è un grande fan dei Red Sox e Ted nota che la salute di suo padre peggiora ogni volta che la squadra perde una partita. Per aiutare suo padre, Ted escogita un grande piano per creare l’illusione che la squadra stia avendo una serie di vittorie consecutive. I membri del quartiere, così come Mariana, consigliera del dolore di Marty, aiutano Ted con il suo piano per suo padre. Nessun altro casting per il film è stato ancora annunciato.

Duchovny è meglio conosciuto per aver interpretato Fox Mulder nella serie Fox “The X-Files” dal 1993 al 2018. Durante lo spettacolo, ha diretto più episodi della serie, oltre a sviluppare storie per episodi. Ha diretto il film del 2004 House of D, di cui ha anche scritto la sceneggiatura e in cui ha recitato. Bucky F*cking Dent è il secondo di quattro libri che Duchovny ha scritto. È stato rilasciato nel 2016 ed è diventato un bestseller e ha ricevuto recensioni positive dalla critica. Il suo ultimo libro, Truly Like Lightning: A Novel è stato pubblicato lo scorso anno.

Meg Ryan dirigerà e reciterà insieme a Duchovny in “New Rom Com”

Altra notizia di rilievo è che Meg Ryan dirigerà e reciterà insieme a David Duchovny in “New Rom Com”, prossimo progetto in cantiere.

Jordan Yale Levine e Jordan Beckerman della Yale Productions saranno i produttori del film. “Siamo entusiasti di lavorare con David per dare vita a questa storia straordinaria”, hanno affermato Yale Levine e Beckerman. “La sua passione e visione per questo film sono così chiare e i temi di questa storia – padre e figlio, vita e morte – sono profondamente significativi e universali”. Il banner di vendita della Yale Productions Great Escape ha in programma di vendere il film a potenziali acquirenti a Cannes entro la fine del mese.

La società venderà anche i film in uscita “The Kill Room” (diretto da Nicol Paone) e 17 settembre (diretto da Brittany Snow), che hanno anche prodotto. Le riprese di “Bucky F*cking Dent” dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno.

Nel frattempo, i fan possono guardare il precedente lavoro di regista e sceneggiatore di Duchovny in “House of D” del 2004, che è attualmente disponibile per lo streaming gratuito su YouTube.

Mina Franza

12/05/2022