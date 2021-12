Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, David Dastmalchian si unisce al cast stellare del film “Boston Strangler”.

David Dastmalchian entra nel cast di “Boston Strangler”

David Dastmalchian, apparso di recente in “Dune” e “The Suicide Squad”, si unisce al cast ricco di grandi attori del prossimo film sul serial killer Boston Strangler, dei 20th Century Studios.

L’attore entra a far parte della compagnia di attori che vede Keira Knightley (“Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna”, 2003), Carrie Coon (“The Leftovers”, 2014), Alessandro Nivola (“I molti santi del New Jersey”, 2021) e Chris Cooper (“American Beauty”, 1999).

Dastmalchian assumerà un ruolo molto importante nel film ma è ancora tenuto segreto dallo scrittore e regista Matt Ruskin (“Il coraggio di lottare”, 2017).

La vera storia del thriller “Boston Strangler”

“Boston Strangler” sarà basato sulla storia del famigerato serial killer che perseguitava e massacrava le donne a Boston, nel Massachusetts, tra il 1962 e il 1964. Nella sua brutale furia il killer uccise 11 donne (delle quali sappiamo per certo).

Il thriller punterà molto sul personaggio di Loretta McLaughlin (Keira Knightley), la giornalista defunta che fu la prima a rivelare al pubblico la storia dell’assassino. Lavorando a fianco del giornalista Jean Cole, i due reporter rischiando la propria vita, cercarono non solo di tenere le donne di quell’epoca informate ma lottarono duramente per tirare fuori dagli insabbiamenti della corruzione il vero volto dell’assassino.

L’intensa carriera di David Dastmalchian

Il debutto dell’attore sul grande schermo è stato con il ruolo di uno degli scagnozzi di Joker in “Il cavaliere oscuro” (2008) ma la sua carriera ha davvero preso piede con “Ant-Man and the Wasp” del 2018 nei panni dell’amico di Ant-Man, Kurt.

Ad agosto, ha recitato nel film diretto da James Gunn “The Suicide Squad”, nel ruolo di Polka-Dot Man. Successivamente ha vestito i panni del malvagio Piter de Vries nel blockbuster “Dune”. Il prossimo ruolo in cui vedremo Dastmalchian sarà il film “L’ultimo viaggio di Demetra”, la cui uscita è prevista per gennaio 2023.

Insieme alla lunga lista di ruoli all’attivo, Dastmalchian ha usato il suo talento creativo anche per scrivere sia le sceneggiature che il fumetto di “Count Crowley: Reluctant Midnight Monster Hunter”, pubblicato sotto Dark Horse Comics nel 2020.

Eleonora De Sanctis

01/12/2021