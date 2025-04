David Cronenberg potrebbe tornare alla regia con un film tratto dal suo romanzo “Divorati”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

David Cronenberg, il celebre regista canadese noto per il suo stile unico e provocatorio, ha recentemente rilasciato dichiarazioni che suggeriscono un possibile ritorno al cinema. Dopo aver parlato di un possibile ritiro, Cronenberg ha rivelato a Variety che sta lavorando a una sceneggiatura ispirata al suo romanzo “Divorati“, pubblicato nel 2014. Questa notizia ha suscitato l’interesse di molti fan e addetti ai lavori, che attendono con curiosità gli sviluppi futuri.

Un progetto in cantiere con Robert Lantos

Nel corso di un’intervista, Cronenberg ha spiegato di essere in contatto con Robert Lantos, un produttore canadese con il quale ha collaborato in passato, incluso il recente film “Crimes of the Future“. Lantos ha già manifestato interesse per l’adattamento di “Divorati” in una serie o in un film, un’idea che risale a diversi anni fa. Cronenberg ha affermato che Lantos lo ha convinto a riprendere in considerazione questo progetto, portandolo a lavorare attivamente sulla sceneggiatura.

L’idea di adattare un romanzo in un film rappresenta per Cronenberg una novità, dato che ha scritto solo un libro fino ad ora. La sceneggiatura, quindi, non solo rappresenta una sfida creativa, ma anche un’opportunità per esplorare un nuovo formato narrativo. La realizzazione di questo progetto, tuttavia, dipenderà da vari fattori, tra cui la possibilità di finanziamento e la fattibilità della produzione, considerando che la storia si svolge in quattro paesi diversi.

Le sfide dell’adattamento cinematografico

Adattare un romanzo per il grande schermo comporta numerose sfide, e Cronenberg è consapevole di questo. La complessità della trama di “Divorati” e la sua ambientazione internazionale potrebbero influenzare il budget e la logistica della produzione. Cronenberg ha sottolineato che, sebbene ci sia entusiasmo per il progetto, non è ancora chiaro se la sceneggiatura sarà sufficientemente convincente da attrarre investitori e produttori.

Il regista ha già una carriera costellata di successi e opere iconiche, e i suoi fan sono ansiosi di vedere come affronterà questa nuova avventura. La combinazione della sua visione artistica con la narrativa del romanzo potrebbe portare a un film intrigante e originale, capace di catturare l’attenzione del pubblico.

L’eredità di “Divorati” e il futuro di Cronenberg

“Divorati” è l’unico romanzo di Cronenberg e ha ricevuto un’accoglienza positiva da parte della critica e dei lettori. La sua pubblicazione nel 2014 ha segnato un momento significativo nella carriera del regista, che ha sempre esplorato temi complessi e provocatori. La possibilità di trasformare questo lavoro letterario in un film rappresenta un’opportunità per approfondire ulteriormente le sue tematiche e il suo stile distintivo.

Mentre Cronenberg continua a lavorare sulla sceneggiatura, i fan possono rimanere aggiornati sulle sue attività e sui progetti futuri. Nel frattempo, è possibile recuperare il trailer ufficiale di “The Shrouds“, l’ultimo film del regista, che offre uno sguardo sul suo approccio cinematografico attuale. La carriera di Cronenberg è caratterizzata da una continua evoluzione, e il suo possibile ritorno alla regia con “Divorati” potrebbe rappresentare un nuovo capitolo affascinante nella sua storia artistica.

