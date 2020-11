Dash & Lily: la serie Netflix avrà una seconda stagione?

“Dash & Lily“, nuova serie originale di Netflix, è una storia di amore giovanile ambientata nel periodo natalizio. La serie ha catturato il cuore di fan e critici. Ma “Dash e Lily” avrà una seconda stagione sulla piattaforma di streaming?

Dash & Lily: serie Netflix basata su una serie di libri di YA, “Dash and Lily’s Book of Dares”

Nel nuovo programma Netflix, la diciassettenne Lily, interpretata da Midori Francis, lascia un taccuino in una popolare libreria di New York City. Una volta che Dash, interpretato da Austin Abrams, lo trova, inizia tra i due comunicazione con scambi di sfide, sogni e desideri. Così facendo, i due scoprono di avere molte cose in comune fino a finire per innamorarsi.

Austin Abrams, protagonista maschile dello show, parla di una potenziale stagione 2 per la serie Netflix.

L’attore, noto per i suoi precedenti lavori in “This Is Us” ed “Euphoria”, ha recentemente parlato con Us Weekly della possibilità di una seconda stagione di “Dash & Lily”, affermando però che non è una certezza.

“Non so davvero cosa stia succedendo”, ha continuato Abrams, dichiarando che Netflix prima di prendere decisioni su eventuali sequel o nuove stagioni deve analizzare i numeri. Tuttavia, la star di Netflix ha confermato che una stagione 2 “sembra decisamente essere una possibilità”.

Il creatore della serie fornisce ulteriori indizi su un’altra stagione

Anche Joe Tracz, che ha creato la serie Netflix, è stato intervistato da Decider su una potenziale seconda stagione.

“Non è mai lontana dalla mia mente. Amo questi personaggi “, ha spiegato Tracz. “E c’è un secondo libro, quindi è sicuramente qualcosa a cui ho pensato molto.” Tuttavia, una parte del potere è nelle mani dei fan.

“Se la serie si connette con le persone, saremo in grado di avere la possibilità di adattare quel secondo libro”, ha continuato il creatore della serie a Decider. E non c’è solo 1, ma 2 libri pronti e in attesa di adattamento televisivo. L’ultimo libro della serie ha anche un legame speciale con l’adattamento televisivo di “Dash & Lily”.

“Il terzo libro è stato effettivamente scritto sul set”, ha rivelato Tracz. “Perché David e Rachel, quando sono venuti a trovarli, lavoravano nell’angolo del set sui loro laptop, scrivendo il terzo libro.”

Un bel finale di stagione

“Dash & Lily – Stagione 1” ha avuto un soddisfacente episodio finale, pieno di allegria natalizia, ma c’è di più nella storia dei giovani innamorati. Come confermato da Oprah Magazine, il secondo libro della serie, intitolato “The Twelve Days of Dash and Lily“, è ambientato un anno dopo gli eventi di “Dash e Lily’s Book of Dares”.

Nel secondo romanzo, il nonno di Lily ha problemi di salute e la sua relazione con Dash prende una svolta negativa.

Il terzo libro, “Mind the Gap, Dash & Lily”, segue la storia di Lily e Dash mentre lottano per superare una relazione a distanza – tra Oxford e New York. Il terzo libro potrebbe anche fornire uno sfondo nuovo di zecca per una potenziale stagione 3, poiché è ambientato a Londra.

Quindi, c’è molto altro dramma adolescenziale su cui lavorare – e ambientazione natalizia da mostrare – tramite l’adattamento televisivo.

Ci auguriamo che Netflix dia un’altra possibilità ai personaggi di YA.

