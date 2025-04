Dario Maltese: il commissario che rievoca Montalbano, ma con una storia più oscura su RaiPlay

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La miniserie “Maltese – Il romanzo del commissario” offre uno sguardo intrigante su un personaggio che, a prima vista, ricorda il celebre commissario Montalbano. Tuttavia, Dario Maltese, interpretato da Kim Rossi Stuart, si muove in un contesto ben diverso, caratterizzato da un’atmosfera più cupa e da una Sicilia segnata da ombre e tensioni. Disponibile su RaiPlay, questa serie rappresenta un’importante opera del poliziesco italiano, capace di attrarre anche i fan di Montalbano.

La trama di Maltese: un ritorno carico di ombre

Ambientata nella Trapani degli anni Settanta, la storia di Dario Maltese si apre con il ritorno del commissario dopo un lungo periodo di assenza. Non si tratta di una scelta volontaria, ma di una necessità imposta dall’omicidio di un caro amico, un evento che lo costringe a confrontarsi con un passato che aveva cercato di dimenticare. La narrazione si sviluppa in un contesto intriso di potere, mafia e corruzione, elementi che rendono la trama particolarmente intensa e drammatica.

A differenza di Montalbano, il cui lavoro è spesso accompagnato da una sottile ironia, Maltese si trova a fronteggiare una realtà tragica. La serie richiama esplicitamente la stagione degli anni di piombo e la mafia del periodo post-Borghese, creando un’atmosfera di tensione palpabile. La Sicilia, in questo racconto, non è solo un palcoscenico da cartolina, ma un luogo complesso e sfaccettato, dove le ombre del passato si intrecciano con le problematiche del presente.

Dario Maltese: un protagonista complesso e umano

Kim Rossi Stuart riesce a dare vita a un personaggio profondo e sfaccettato, lontano dall’ironia di Montalbano ma con una determinazione simile. Dario Maltese è un commissario che porta con sé il peso della verità, pronto a scontrarsi con chiunque pur di scoprire ciò che è realmente importante. La sua figura rappresenta una riflessione sulla solitudine di chi cerca giustizia in un mondo corrotto, un tema che risuona con forza nel contesto attuale.

La regia di Gianluca Maria Tavarelli, già noto per il suo lavoro su alcuni episodi di Montalbano, conferisce alla serie una qualità cinematografica. La fotografia è curata nei minimi dettagli, contribuendo a creare un’atmosfera che cattura lo spettatore. La scrittura, mai banale, riesce a mantenere alta l’attenzione, evitando cliché e offrendo una narrazione avvincente.

Un noir d’autore da riscoprire

“Maltese – Il romanzo del commissario” non si limita a essere una semplice serie crime; è un affresco politico e un dramma interiore che invita a riflettere sulla condizione umana. La serie affronta temi attuali, rendendola rilevante anche a distanza di anni dalla sua prima messa in onda su Rai 1. La Sicilia rappresentata da Maltese è una terra complessa, lontana dagli stereotipi, e la sua voce, adulta e precisa, si distingue nel panorama delle serie televisive.

Per chi ha apprezzato Montalbano, Dario Maltese rappresenta una sfida a esplorare una dimensione più profonda del genere noir. La serie invita a immergersi in una narrazione che, pur mantenendo elementi di crime, si evolve in una riflessione più ampia sulle dinamiche sociali e morali. La miniserie, quindi, non è solo un invito a seguire un’indagine, ma un’opportunità per confrontarsi con una realtà complessa e sfumata.

