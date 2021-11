Daredevil: una nuova versione per il grande o il piccolo schermo?

Il reboot di “Daredevil” della Marvel sta creando molta confusione sui social media. Sarà un franchise cinematografico o una serie TV?

I Rumors si interrogano sulla nuova versione di “Daredevil” della Marvel

Passano i giorni e un altro pettegolezzo su “Daredevil” prende il sopravvento sui social media.

Ieri pomeriggio, una presunta griglia di casting ha iniziato a girare nel web, suggerendo che i Marvel Studios si stiano preparando per dare ufficialmente la loro interpretazione dell’Uomo senza paura. Le chiacchiere non suggeriscono però quale formato prenderà “Daredevil” dei Marvel Studios. Cinema o serie TV?

Matt Murdock, vero nome del personaggio di “Daredevil”, è probabilmente il più importante per cui i Marvel Studios hanno i diritti cinematografici e televisivi, fatta eccezione per quei personaggi che in precedenza avevano i loro diritti di proprietà con la 20th Century Fox.

Per questo motivo, sembrerebbe avere più senso pianificare un franchise cinematografico attorno al personaggio.

Il supereroe dalle piccole corna, affronta faccia a faccia alcuni degli stessi cattivi trovati in Spider-Man e che sono tutti personaggi pronti per il grande schermo. Al di fuori del nome e della consapevolezza del marchio, tuttavia, non c’è davvero altro vantaggio nel dare a un personaggio come “Daredevil” solo sei ore distribuite su tre film.

L’opinione pubblica richiede a gran voce una nuova serie TV

La maggior parte delle voci suggerisce che una serie televisiva si adatti meglio al personaggio. Tra la sfumatura dell’eroe che viene a patti con la sua fede e altre pesanti prove che deve affrontare, una serie a ‘combustione lenta’ è un’opzione attraente. Soprattutto perché darà a un nuovo staff di sceneggiatori il tempo di dare corpo al personaggio e renderlo pronto per l’MCU, occupandosi dell’inevitabile separazione che i Marvel Studios implementeranno distinguere la versione del loro personaggio da quella che appare nelle tre stagioni della serie TV su Netflix.