Daredevil: una nuova serie Disney+ è già in lavorazione

Una nuova serie “Daredevil” è già in lavorazione per la piattaforma Disney+. La fonte dell’esclusiva viene da Variety che ha appreso che Matt Corman e Chris Ord sono già a lavoro alla scrittura e alla produzione esecutiva.

“Daredevil” torna sul piccolo schermo, ora possiamo dirlo!

“Daredevil” tornerà sul piccolo schermo con una nuova serie destinata a Disney+.

A scrivere la sceneggiatura saranno Matt Corman e Chris Ord, coinvolti anche come produttori.

La Marvel non ha ancora confermato l’indiscrezione condivisa da Variety, ma da tempo si parlava di un possibile ritorno del interpretato da Charlie Cox. Matt Murdock era infatti apparso nel film “Spider-Man: No Way Home”, il terzo capitolo delle avventure di Peter Parker interpretato da Tom Holland.

Vincent D’Onofrio, interprete di “Kingpin/Wilson Fisk”, era invece una guest star di “Occhio di Falco”.

Cornan e Ord hanno co-creato “Cover Affairs”, la serie con Piper Perabo e Christopher Gorham è andata in onda per cinque stagioni, e hanno lavorato a “The Enemy Within”, “The Brave” e “Containment”. Nella giornata di ieri una foto di Krysten Ritter ha alimentato le speranze di un ritorno dei “Defenders” che, dopo questa notizia, potrebbe non essere così lontano.

Le voci persistevano da tempo che una serie Disney+ “sull’Uomo senza paura” fosse in lavorazione, ora sembra davvero che il progetto stia prendendo piede con l’assunzione di Corman e Ord, nonostante i loro rappresentanti abbiano rifiutato di commentare.

La serie Netflix è stata cancellata nel 2018 dopo tre stagioni

I fan hanno chiesto a gran voce il ritorno di “Daredevil” da quando la serie Netflix è stata cancellata nel 2018 dopo tre stagioni. Dopo una lunga attesa finalmente pare verranno accontentati. Ciò, così come ha riferito Variety, pare sia dovuto all’accordo con Netflix includeva una clausola che impediva a qualsiasi personaggio degli spettacoli Marvel-Netflix di apparire in qualsiasi progetto non Netflix per due anni dopo la cancellazione.

La mossa vincente è arrivata quando la Disney+ ha cercato di riunire i suoi eroi Marvel sotto lo stesso ombrello, con diversi spettacoli del Marvel Cinematic Universe che da allora hanno debuttato su Disney+. “Moon Knight” con Oscar Isaac è stato l’ultimo spettacolo del genere ad essere presentato in anteprima, con un trailer per la serie “She-Hulk” con protagonista Tatiana Maslany in uscita all’inizio di questa settimana.

Mina Franza

20/05/2022